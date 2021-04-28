Peru'da, Kovid-19 nedeniyle 60 binden fazla kişi yaşamını yitirdi

Peru'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle salgının başlangıcından bu yana 60 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Peru'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle salgının başlangıcından bu yana 60 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 403 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 60 bin 416'ya çıktı.

Son 24 saatte 3 bin 763 yeni vaka tespit edilirken, ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 775 bin 62'ye, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 721 bin 922'ye yükseldi.

Ayrıca ülkedeki aktif vaka sayısı 53 bin 14'e çıkarken yoğun bakım doluluk oranı ülke genelinde 85-90 arasında değişiyor.

Ülkede salgından en çok etkilenen yerler arasında başkent Lima ve Callao eyaleti öne çıkıyor.

İlk Kovid-19 vakasının 19 Mart 2020'de görüldüğü Peru'da salgınla mücadele kapsamında belirli saatlerde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor.

Kitlesel aşı kampanyasında şimdiye kadar Peru'da 890 bin 402 kişiye aşı yapıldı, bu kişilerden 585 bin 307'si ikinci dozu da oldu.

Nüfusu 32 milyona yaklaşan Peru, "dünyada en fazla vaka görülen 17. ülke" konumunda bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan