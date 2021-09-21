Peru'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 199 bini aştı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Peru'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 199 bini aştı

AA / Sinan Doğan - Haberler | Güncel
Peru'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 199 bini aştı

Güney Amerika ülkesi Peru'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybedenlerin sayısı 199 bini geçti.

Güney Amerika ülkesi Peru'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybedenlerin sayısı 199 bini geçti.

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte salgından 19 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 199 bin 36'ya çıktı.

Virüse bulaşanların sayısı ise 133 artarak 2 milyon 167 bin 652'ye, sağlığına kavuşanların sayısı da 2 milyon 142 bin 542 olarak kayıtlara geçti.

Aşı durumu

Öte yandan ülkede şimdiye kadar kitlesel aşı kampanyası kapsamında bakanlıktan son yapılan açıklamaya göre, 14 milyon 459 bin 251 kişiye 1. doz, 9 milyon 488 bin 819 kişiye 2. doz aşı yapıldı.

AA / Sinan Doğan - Son Dakika Haberleri
Son Dakika | Türkiye'de 27 bin 688 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 231 kişi hayatını kaybetti

Son Dakika | Türkiye'de 27 bin 688 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 231 kişi hayatını kaybetti

 Koronavirüsten hayatını kaybeden Prof. Dr. Tırnaksız için hüzünlü tören: Hep birlikte sebebin olduk yiğidim

Koronavirüsten hayatını kaybeden Prof. Dr. Tırnaksız için hüzünlü tören: Hep birlikte sebebin olduk yiğidim

 FETÖ FİRARİSİ ESKİ HEMŞİRE KAYIT DIŞI KORONAVİRÜS AŞISI YAPTIRMAK İSTERKEN YAKALANDI

FETÖ FİRARİSİ ESKİ HEMŞİRE KAYIT DIŞI KORONAVİRÜS AŞISI YAPTIRMAK İSTERKEN YAKALANDI
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Vladimir Putin
Magazin Düm Tek Tek Özge Özpirinçci
Spor Nihat Özdemir Sergen Yalçın
Tüm Haberler Şans Oyunları Aziz Kocaoğlu Gazeteler Güzel Sözler Donald Trump Mustafa Varank
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Peru'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 199 bini aştı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.09.2021 06:25:27. #1.11#