Peru'da Kongre'nin yeni sandalye dağılımı belli oldu
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Peru'da Kongre'nin yeni sandalye dağılımı belli oldu

Peru'da Kongre'nin yeni sandalye dağılımı belli oldu
Anadolu Ajansı / Sinan Doğan - Haberler | Politika

Peru'da 11 Nisan'da yapılan birinci tur devlet başkanlığı seçimlerinin ardından Kongre'de partilerin sandalye dağılımı belli oldu.

Peru'da 11 Nisan'da yapılan birinci tur devlet başkanlığı seçimlerinin ardından Kongre'de partilerin sandalye dağılımı belli oldu.

Peru basınında çıkan habere göre, Peru Ulusal Seçim Jürisi, Kongre'de 2021-2026 yasama dönemi için partilerin aldıkları oy oranına göre Kongre'de elde ettiği sandalye dağılımını duyurdu.

Buna göre, Peru Cumhuriyet Kongresi'nin yeni koltuk dağılımı, Özgür Peru 37, Popüler Güç 24, Popüler Yeniden Doğuş 13, Gelişen Ülke 7, Yapabiliriz Peru 5, Peru için Birlik 5, Peruluyuz 5 ve Mor Parti 3 şeklinde oluştu.

Ulusal Seçim Süreçleri Ofisinin (ONPE) yayımladığı verilere göre, 18 adayın yarıştığı seçimin ilk turunda Özgür Peru adayı Pedro Castillo, oyların yüzde 19,83'ünü alarak yarışı ilk sırada tamamlamıştı.

2. tur seçim sonuçları henüz resmiyet kazanmadı

ONPE'den en son yapılan açıklamaya göre, 11 Nisan'daki birinci turda en çok oy alan 2 adayın yarıştığı seçimin ikinci turunda, Özgür Peru Partisi adayı solcu Castillo, 8 milyon 804 bin 439 oy alarak yüzde 50,2 ile seçimden birinci çıkmıştı.

Oyların yüzde 100'ünün sayıldığı Peru'da kesin olmayan sonuçlara göre, Popüler Güç Partisi adayı sağcı Keiko Fujimori ise 8 milyon 735 bin 472 oy alarak yüzde 49,8 ile az farkla da olsa seçimi kaybetmişti.

Seçimin resmi sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz netlik kazanmazken Castillo destekçileri zaferlerini ilan ederek kutlamalara başlamıştı.

Seçimi kazanan aday Peru'nun bağımsızlığının iki yüzüncü yıl dönümü olan 28 Temmuz'da, yeni hükümeti devralarak 2021-2026 dönemleri için görev yapacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan

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