Peru'da ilk kez Omicron varyantı tespit edildi

Güney Amerika ülkesi Peru'da ilk kez yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantına rastlandığı bildirildi.

Peru Sağlık Bakanı Hernando Cevallos, düzenlediği basın toplantısında, başkent Lima'nın farklı bölgelerinde Omicron varyantı taşıyan 12 vakanın tespit edildiğini belirtti.

Enfekte olanların durumlarının stabil olduğunu vurgulayan Cevallos, "Evlerinde karantinaya alındılar. Kovid-19'a karşı bazıları aşılı bazıları ise aşısızdır. İlk vaka Güney Afrika'dan gelen bir antropologda görüldü. " ifadesini kullandı.

Cevallos, yeni önlemlerin ve kısıtlamaların devreye alınacağını, 3.doz aşı sürecinin hızlandırılacağını kaydetti.

Peru'da Kovid-19 nedeniyle 202 bin 295 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 2 milyon 266 bin 205 kişi olarak kayıtlara geçti.

AA / Sinan Doğan - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet