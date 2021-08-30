Peru'da iki teknenin çarpışması sonucu 11 kişi öldü
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Peru'da iki teknenin çarpışması sonucu 11 kişi öldü

Peru'da iki teknenin çarpışması sonucu 11 kişi öldü
Anadolu Ajansı / Sinan Doğan - Haberler | Güncel

Güney Amerika ülkesi Peru'da iki teknenin çarpışması sonucu 11 yolcu hayatını kaybetti, 6 yolcu yaralandı.

Güney Amerika ülkesi Peru'da iki teknenin çarpışması sonucu 11 yolcu hayatını kaybetti, 6 yolcu yaralandı.

Peru basınında çıkan habere göre, Peru Amazonu bölgesindeki Huallaga Nehri'nden Yurimaguas kentine doğru giden yolcu teknesi yoğun sis nedeniyle başka bir tekneyle çarpıştı.

Ulusal Sivil Savunma Enstitüsünden yapılan açıklamada, kaza sonucu devrilen teknede 11 yolcunun boğularak yaşamını yitirdiğini, 6 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Kayıp sayısının tam olarak bilinmediği kazada, arama kurtarma çalışmalarına başlandığı kaydedildi.

Hayatta kalanlarını ifadelerine göre, teknede ayrıca 20 çocuğun daha bulunduğu ve kazanın ardından yüzme bilenlerin kedi çabalarıyla kıyıya çıkmayı başardığı öne sürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan

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