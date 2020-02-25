Peru'da iki otobüs kafa kafaya çarpıştı: 10 ölü, 40 yaralı
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Peru'da iki otobüs kafa kafaya çarpıştı: 10 ölü, 40 yaralı

Peru'da iki yolcu otobüsünün kafa kafaya çarpışması sonucu 10 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi de yaralandı.

25.02.2020 11:09 | Son Güncelleme: 25.02.2020 11:09
Peru'da iki otobüs kafa kafaya çarpıştı: 10 ölü, 40 yaralı

Peru'da iki yolcu otobüsünün kafa kafaya çarpışması sonucu 10 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi de yaralandı.

Peru'da El Pedregal bölgesinden Arequipa kentine giden ve Arequipa'dan Islay eyaletine sefer yapan iki otobüs kafa kafaya çarpıştı. Arquipa kenti yakınlarındaki otoyolda meydana gelen kazada, 10 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi ise yaralandı. Yerel medya, yaralıların büyük bölümünün durumunun ağır olduğunu duyururken; kazanın nedeninin henüz belirlenemediğini bildirdi.

Görüntü Dökümü

---------------------------------Kaza yerinden görüntüler-Otobüslerin görüntüleri-Yerde yatan yaralılar (Ölüler mozaikli)-Ağlayan insanların görüntüleri

 


Kaynak: DHA
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