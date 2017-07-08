Peru'da Fujimori Protestosu

Peru'da binlerce kişi, insan hakları ihlallerinden 25 yıl hapse mahkum edilen eski Devlet Başkanı Alberto Fujimori hakkında af kararı çıkartılmasını protesto etti.



Göstericiler, başkent Lima'da düzenledikleri yürüyüşte af kararına imza atan Devlet Başkanı Pedro Pablo Kuczynski'yi protesto etti.



Peru'da 1990'dan 2000 yılına kadar iktidarda kalan Fujimori, 2009'da ülkedeki iç savaş sırasında 25 kişiyi ölüm mangalarının önüne göndermekten suçlu bulunarak, 25 yıl hapse mahkum edilmişti.



Hükümetinin bir yolsuzluk skandalı sonucu düşmesinin ardından Japonya'ya kaçan Fujimori, 2005'de Şili'ye dönmüş, Şili de eski lideri 2007'de yargılanmak üzere Peru'ya iade etmişti.



Peru yasalarına göre ancak sağlık nedenlerinden ötürü aftan faydalanabilen Fujimori'nin ailesi, eski liderin sağlık sorunları nedeniyle af talebinde bulunmuştu.



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Tags: protestosu Peruda Fujimori euronews Peru news Gepost: 08 juli 2017