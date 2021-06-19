Peru'da emekli askerlerin hükümete "seçim sonuçlarını tanımama" çağrısı yaptığı iddiasına devlet başkanı tepki gösterdi

Peru'da bir grup emekli generalin hükümete mektup yazarak 6 Haziran'da yapılan devlet başkanlığı 2. tur seçimini önde tamamlayan solcu Pedro Castillo'nun zaferini tanımama çağrısı yaptığı iddialarına Devlet Başkanı Francisco Sagasti tepki gösterdi.

Peru'da bir grup emekli generalin hükümete mektup yazarak 6 Haziran'da yapılan devlet başkanlığı 2. tur seçimini önde tamamlayan solcu Pedro Castillo'nun zaferini tanımama çağrısı yaptığı iddialarına Devlet Başkanı Francisco Sagasti tepki gösterdi.

Sagasti, emekli askerler tarafından yazıldığı öne sürülen mektuba Devlet Başkanlığı Twitter hesabından cevap vererek, "Cumhuriyetin Anayasal Devlet Başkanı olarak sadece demokratik değerlere ve kurumlara aykırı değil, aynı zamanda Anayasa ve yasalara da aykırı hareket eden bu tür bildirileri reddediyorum." ifadesini kullandı.

Sagasti, mektubun soruşturulması için talimat verdiğini belirterek, "Savunma bakanından, anayasal düzene zarar verebilecek olası davranışları tespit etmek ve soruşturmaları yapabilmesi için bu mektubun Kamu Bakanlığına gönderilmesini koordine etmesini istedim." paylaşımında bulundu.

Demokrasilerde silahlı kuvvetlerin müzakereci değil, kesinlikle tarafsız ve anayasaya titizlikle saygılı olduğunu vurgulayan Sagasti, "Çalkantılı 200 yıllık cumhuriyet hayatımız boyunca demokratik kurumlarımızı inşa etmek için çok zaman ve çaba harcadık. Onu tehlikeye atmayalım." değerlendirmesinde bulundu.

Peru'da resmi açıklama bekleniyor

Ulusal Seçim Süreçleri Ofisinin (ONPE) en son yayımladığı verilere göre, 11 Nisan'daki 1. turda en çok oy alan 2 adayın yarıştığı seçimin 2. turunda solcu Castillo, 8 milyon 835 bin 579 oy alarak yüzde 50,12 ile seçimden birinci çıkmıştı.

Oyların yüzde 100'ünün sayıldığı Peru'da kesin olmayan sonuçlara göre, sağcı Fujimori ise 8 milyon 791 bin 521 oy alarak yüzde 49,87 ile az farkla da olsa seçimi kaybetmişti.

Seçimin resmi sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz netlik kazanmazken Castillo destekçileri zaferlerini ilan ederek kutlamalara başlamıştı.

Fujimori taraftarları ise seçim sonuçlarının şeffaf olmadığını öne sürerek protestolar düzenliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan