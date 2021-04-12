Peru'da devlet başkanlığı seçiminde solcu aday önde

Peru'da devlet başkanlığı seçiminde sol partinin adayı Pedro Castillo'nun yarışı önde götürdüğü bildirildi.

Peru'da devlet başkanlığı seçiminde sol partinin adayı Pedro Castillo'nun yarışı önde götürdüğü bildirildi.

Ulusal Seçim Süreçleri Ofisinin (ONPE) yayınladığı verilere göre, 18 adayın yarıştığı seçimin ilk turunda Özgür Peru adayı Castillo, oyların yüzde 17,76'sını alarak ilk sıraya yerleşti.

Oyların yüzde 72,51'nin sayıldığı Peru'da kesin olmayan sonuçlara göre, Popüler Güç adayı Keiko Fujimori yüzde 13,12, Gelişen Ülke adayı Hernando de Soto yüzde 12,61 ve Popüler Değişim adayı Rafael Lopez Aliaga ise yüzde 12,37 ile sıralanıyor.

Seçimde en yüksek oyu alan iki aday 6 Haziran'da ikinci tur için yarışacak.

Seçime katılım oranı yüzde 73 olarak açıklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan