Peru'da devlet başkanlığı seçimi yarışında solcu aday Castillo öne geçti

Peru'da 6 Haziran'da yapılan devlet başkanlığı seçiminde, sol partinin adayı Pedro Castillo'nun, yüzde 0,4'lük bir farkla rakibinin önüne geçtiği bildirildi.

Peru'da 6 Haziran'da yapılan devlet başkanlığı seçiminde, sol partinin adayı Pedro Castillo'nun, yüzde 0,4'lük bir farkla rakibinin önüne geçtiği bildirildi.

Ulusal Seçim Süreçleri Ofisinin (ONPE) en son yayımladığı verilere göre, 11 Nisan'daki 1. turda en çok oy alan 2 adayın yarıştığı seçimin 2. turunda Özgür Peru partisi adayı solcu Castillo, oyların yüzde 50,29'unu alarak ilk sıraya yerleşti.

Oyların yüzde 96,41'inin sayıldığı Peru'da kesin olmayan sonuçlara göre, Popüler Güç partisi adayı sağcı Keiko Fujimori ise yüzde 49,71 ile ikinci sırada yer alıyor.

ONPE'nin açıklanan ilk sonuçlarında, Fujimori, oyların yüzde 52,46'sını alarak ilk sırada ilerlerken, özellikle kırsal kesimlerde açılan sandıkların sisteme dahil edilmesiyle Castillo, az farkla da olsa rakibinin önüne geçmeyi başardı.

Oy sayımının halen devam ettiği ülkede kesin sonuçların ne zaman açıklanacağı henüz netlik kazanmadı.

Öte yandan, seçime hile karıştırılmasından şüphelenen Castillo destekçileri, başkent Lima'nın kent merkezindeki ONPE binası önünde toplandı.

Ülkede 11 Nisan'da yapılan devlet başkanlığı 1. tur seçiminde sol partinin adayı Castillo, oyların yüzde 19,83'ünü alarak yarışı ilk sırada tamamlamış, sağcı aday Fujimori ise yüzde 13,37 ile ikinci sırada yer almıştı.

Seçimi kazanan aday Peru'nun bağımsızlığının 200. yıl dönümü olan 28 Temmuz'da, yeni hükümeti devralarak 2021-2026 dönemleri için görev yapacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan