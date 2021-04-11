Peru'da devlet başkanlığı seçimi için oy verme işlemi başladı
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Peru'da devlet başkanlığı seçimi için oy verme işlemi başladı

Anadolu Ajansı / Sinan Doğan - Haberler | Güncel
Peru'da devlet başkanlığı seçimi için oy verme işlemi başladı

Güney Amerika ülkesi Peru'da, ülkeyi 5 yıl yönetecek devlet başkanını belirlemek üzere halk sandık başına gitti.

Güney Amerika ülkesi Peru'da, ülkeyi 5 yıl yönetecek devlet başkanını belirlemek üzere halk sandık başına gitti.

Peru'da 18 adayın yarışacağı 1. tur seçimlerinde 1 milyonu yurt dışında olmak üzere 25 milyondan fazla seçmen, 86 bin 488 sandık merkezinde yerel saatle 07.00 itibarıyla oy vermeye başladı.

Oy verme işleminin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri nedeniyle yerel saatle 19.00'a kadar sürmesi bekleniyor.

Seçimlerin güvenliği için 60 binden fazla polis de görev yapıyor.

Seçimle Peru'da yeni devlet başkanı ve iki başkan yardımcısının yanı sıra Kongreye 130 milletvekili ile ülkenin önemli bir parçası olan Andean Parlamentosu için 5 üye belirlenecek.

Seçimde, adayların ilk turda devlet başkanlığı koltuğuna ulaşabilmesi için geçerli oyların yüzde 50'sini alması gerekiyor. Aksi takdirde en yüksek oyu alan iki aday, 6 Haziran'da ikinci turda yarışacak.

Kamuoyu anketlerine göre, hiçbir adayın ilk turda devlet başkanlığı yarışını kazanması beklenmiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan

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