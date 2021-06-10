Peru'da devlet başkanlığı ön seçim sonuçları açıklandı

Peru Ulusal Seçim Komisyonu Ofisi (ONPE), devlet başkanlığı ön seçim sonuçlarını açıkladı.

Peru Ulusal Seçim Komisyonu Ofisi (ONPE), devlet başkanlığı ön seçim sonuçlarını açıkladı. Sosyalist aday Pedro Castillo yüzde 50,204 oy ile yüzde 49.796 oy alan rakibi Fujimori'nin önüne geçerken, Halk Gücü Partisi'nin sağcı adayı Keiko Fujimori'nın destekçileri sosyal medyada Peru ordusuna darbe çağrısı yaptı.

Peru'da devlet başkanlığı seçimlerinin ilk turunda en yüksek oyu almasının ardından 2'inci tura kalan sağcı 46 yaşındaki Keiko Fujimori ile 51 yaşındaki solcu Pedro Castillo'nun arasındaki seçim yarışı kıyasıya devam ediyor. Peru Ulusal Seçim Komisyonu Ofisi (ONPE) tarafından yapılan açıklamada, 4 gündür devam eden sayım işlemlerinde oyların yüzde 99,129'unun sayıldığı ve ilk belirlemelere göre Sosyalist aday Castillo'nun yüzde 50,204 oy alarak, yüzde 49. 796 oy alan rakibi Fujimori'nin önüne geçtiği belirtildi. ONPE, oyların 8 milyon 791 bin 778'ini Castillo'nun, 8 milyon 720 bin 337'sini ise Fujimori'nin aldığını ifade etti. Toplamda 25 milyon 65 bin 380 seçmenin yüzde 74,65'inin yani 18 milyon 713 bin 454'ünün sandık başına gittiğini bildiren ONPE, oyların 17 milyon 512 bin 115'inin geçerli, 1 milyon 80 bin 559'unun geçersiz sayıldığını ve 120 bin 780 adet boş oy çıktığını kaydetti.

Peru ordusuna darbe çağrısı yapıldı

Oy sayımında geriye düştüğü andan itibaren Fujimori'nin destekçileri tarafından sosyal medyada yapılan paylaşımlarda, Castillo taraftarlarına militan yakıştırması yapıldı. Paylaşımlarda, "Bir grup teröristin demokrasiyi çalmasına izin vermeyeceğiz" ifadeleri kullanılarak, Peru ordusuna "düzen getirme" çağrısı yapıldı.

"Ülkenin toprak bütünlüğü müzakere konusu değildir"

Seçim sonuçlarına ordunun müdahale etmesi yönünde bazı kesimlerden sosyal medya üzerinden gelen çağrılara ilişkin Peru Savunma Bakanlığı (MINDEF) tarafından yapılan açıklamada, "Silahlı Kuvvetlerin seçimle ilgili veya siyasi konulara müdahale etmesi çağrılarının yayılmasıyla ilgili Savunma Bakanlığı, şu açıklamayı yapmayı zorunlu bulmuştur: Siyasi anayasa, Silahlı Kuvvetlerin temel amacının bağımsızlığı ve egemenliği garanti altına almak olduğunu belirler. Ülkenin toprak bütünlüğü müzakere konusu değildir. Anayasal güce tabidir. Bu nedenle bu durumu ihlal etmeye yönelik herhangi bir çağrı demokrasi için uygun değildir" ifadelerine yer verildi.

Peru Ulusal Seçim Jürisi'nden darbe çağrılarına tepki geldi

Peru Ulusal Seçim Jürisi (JNE) Başkanı Jorge Salas da yaptığı açıklamada, bazı kesimlerden gelen Pedro Castillo'nun devlet başkanlığının tanınması ve Peru ordusuna darbe yapmasına ilişkin çağrılara tepki gösterdi. Salas, "Halkımızdan demokrasiyi onaylamayı amaç edinmeyen ve umutsuzlukla ele alınmış sahte haberlere itibar göstermemelerini rica ediyorum. Darbe, yani ayaklanma, ordunun ve Silahlı Kuvvetlerin müdahale etmesini talep etmek kışkırtıcı bir eylemdir" dedi.

Fujimori'den 802 sandık merkezi için iptal başvurusu

Peru'da resmi seçim sonuçlarının açıklanmamasına rağmen Halk Gücü Partisi'nin sağcı adayı Fujimori, ülke çapında yaklaşık 200 bin oyu temsil eden 802 sandık merkezinde oyların iptali için JNE'ye başvurdu. Fujimori, 802 merkezdeki oyların iptal edilmesi durumunda en kötü ihtimalle 300 binden fazla oy farkıyla seçimi kendilerinin kazanacağını iddia etti.

Peru'da protestolar başladı

Fujimori'nin iddiaları ve sosyal medyada yapılan darbe çağrılarının ardından Peru sokaklarında protestolar başladı. Seçimi kaybettiklerini kabul etmeyen Halk Gücü yandaşları tarafından yapılan açıklamada, "Bu, komünist sahtekarlığa karşı bir protesto yürüyüşüdür. Biz özgür bir Peru, özgür bir demokrasi istiyoruz. Nihai sonuçlar açıklanana kadar sokaklarda kalacağız" ifadeleri yer aldı. Protestolar sırasında Peru'nun başkenti Lima sokaklarında ise iki partinin destekçileri arasında kavgalar çıktı.

Fujimori'ye kaos suçlaması

Solcu aday Castillo'yu destekleyen Özgür Peru Partisi tarafından yapılan açıklamada, parti destekçilerine sükunet çağrısı yapılarak, Halk Gücü'nün başkan adayı Fujimori ve yandaşlarının ülkede kaos çıkarmaya çalıştıkları iddia edildi. Fujimori'yi kaosa neden olmakla suçlayan parti, "Destekçilerimizi ve dostlarımızı sabırlı ve sakin olmaya çağırıyoruz. Teyakkuzdayız. Kaosa ve şiddete neden olmak isteyen Fujimori'nin oyununa düşmemeliyiz. Halk zaten sandıkta konuştu. Buna saygı duyulacak" dedi.

"Bu ülkeyi kaos içinde görmek isteyenlerin provokasyonlarına kanmayalım"

Peru'yu kaos içinde görmek isteyenler tarafından kışkırtılmamaları konusunda destekçilerine çağrıda bulunan Castillo, "Sokaklarda direnmeye devam edenlere teşekkür ediyorum. Bu ülkeyi kaos içinde görmek isteyenlerin provokasyonlarına kanmayalım. Bu nedenle barış ve huzur çağrısı yapıyoruz. Tüm Perululara ait olan bu son savaşta kararlı ve mutlu devam edelim" ifadelerini kullandı.

Peru'da seçilen kongre üyelerinin en geç 27 Temmuz'da yemin ederek görevlerine başlaması ve Peru Anayasası'na göre devlet başkanı ve seçilmiş başkan yardımcılarının Peru'nun bağımsızlık günü olan 28 Temmuz tarihindeki ulusal bayram kutlamalarında hazır olması gerekiyor. - LİMA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı