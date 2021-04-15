Peru'da devlet başkanlığı 1. tur seçimini solcu Castillo önde tamamladı
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Peru'da devlet başkanlığı 1. tur seçimini solcu Castillo önde tamamladı

Anadolu Ajansı / Sinan Doğan - Haberler | Güncel
Peru'da devlet başkanlığı 1. tur seçimini solcu Castillo önde tamamladı

Peru'da devlet başkanlığı seçiminde sol partinin adayı Pedro Castillo 2. tura kaldı.

Peru'da devlet başkanlığı seçiminde sol partinin adayı Pedro Castillo 2. tura kaldı.

Ulusal Seçim Süreçleri Ofisinin (ONPE) yayınladığı verilere göre, 18 adayın yarıştığı seçimin ilk turunda Özgür Peru adayı Castillo, oyların yüzde 19,83'ünü alarak yarışı ilk sırada tamamlamayı garantiledi.

Oyların yüzde 99,80'nin sayıldığı Peru'da kesin olmayan sonuçlara göre, Popüler Güç adayı sağcı Keiko Fujimori yüzde 13,37, Popüler Değişim adayı Rafael Lopez Aliaga yüzde 11,67 ve Gelişen Ülke adayı Hernando de Soto ise yüzde 11,61 ile sıralanıyor.

Böylece Castillo ve Fujimori 6 Haziran'da yapılması beklenen devlet başkanlığı yarışında en yüksek oyu olan iki aday olarak 2. turda yarışacak.

Castillo, açıklamasında, sosyal ve ulusal kuruluşları Peru için birlik olmaya davet ederek, "Tekliflerden konuşalım, neye ihtiyaç duyulduğundan bahsedelim. Ülkemizi kutuplaştırmadan yapısal değişiklikler yapmaya ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulundu.

Seçimi ikinci bitiren sağcı aday Fujimori de sonuçların ardından kendini sakin hissettiğini belirterek, "2. tur seçimlerinde zengin ile fakir arasında ve patron ile işçi arasında bir senaryo görüyorum." ifadesini kullandı.

Seçime katılım oranı yüzde 73 olarak açıklandı.

Seçimi kazanan aday Peru'nun bağımsızlığının iki yüzüncü yıl dönümü olan 28 Temmuz'da, yeni hükümeti devralarak 2021-2026 dönemleri için görev yapacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan

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