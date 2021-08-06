Peru'da, Devlet Başkanı Castillo karşıtları meclis binası önünde toplandı
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Peru'da, Devlet Başkanı Castillo karşıtları meclis binası önünde toplandı

Anadolu Ajansı / Aaron Heredia - Haberler | Güncel

Güney Amerika ülkesi Peru'nun başkenti Lima'da, meclis binası önünde toplanan bir grup gösterici, geçtiğimiz günlerde yemin ederek göreve başlayan Devlet Başkanı Pedro Castillo aleyhine sloganlar attı.

Güney Amerika ülkesi Peru'nun başkenti Lima'da, meclis binası önünde toplanan bir grup gösterici, geçtiğimiz günlerde yemin ederek göreve başlayan Devlet Başkanı Pedro Castillo aleyhine sloganlar attı.

Peru'da, Devlet Başkanı Castillo karşıtları meclis binası önünde toplandı
Peru'da, Devlet Başkanı Castillo karşıtları meclis binası önünde toplandı
Peru'da, Devlet Başkanı Castillo karşıtları meclis binası önünde toplandı
Peru'da, Devlet Başkanı Castillo karşıtları meclis binası önünde toplandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aaron Heredia

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