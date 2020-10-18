Peru'da çöle çizilmiş 2 bin yıllık dev kedi figürü keşfedildi
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BBC

Peru'da çöle çizilmiş 2 bin yıllık dev kedi figürü keşfedildi

18.10.2020 21:22 | Son Güncelleme: 18.10.2020 21:27
Peru'da çöle çizilmiş 2 bin yıllık dev kedi figürü keşfedildi

Peru'daki Nazca Çölü'nde uzanırken betimlenmiş bir kedi figürü keşfedildi.

Peru'daki Nazca Çölü'nde uzanırken betimlenmiş bir kedi figürü keşfedildi.

Unesco Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan Nazca Çölü, jeoglif denen, yere uzun çizgiler çizerek yapılmış pek çok figüre sahip.

Bilim insanları bu kedi figürünün de, diğer Nazca Çizgileri gibi toprağa basınç uygulayarak yapıldığını düşünüyor.

Kedi figürü, bölgeye yeni bir gözetleme platformu yapılması çalışmaları kapsamında yürütülen patika inşası sırasında fark edildi.

Platform tamamlandığında ziyaretçilere bölgedeki pek çok jeoglifi bir arada görme imkanı tanıyacak.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Peru Kültür Bakanlığı, "Bu figür bir yamaca yapıldığı için doğal erozyonun etkisiyle silikleşmişti ve yok olmak üzereydi" dedi.





İspanyol ajansı Efe'ye konuşan Peru'da Nazca Çizgileri Baş Arkeologu Johny Isla, çizgilerin Nazca kültüründen daha önce yapıldığını söyledi.

Çizgilerin çoğunu yapan Nazca kültürü bölgede milattan önce 700-200 yılları arasında egemen olmuştu.

Isla'ya göre bu kedi figürü milattan önce 500 ile milattan sonra 200 yılları arasında bölgede bulunan Paracas kültürü döneminden:

"Bunu ikonografi karşılaştırmasıyla da anlayabiliyoruz. Paracas figürleri bu kediye benzer bir tarzda kuşlar, kediler ve insanları betimliyor."

BBC
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