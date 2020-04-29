Peru'da cezaevinde koronavirüs isyanı: 9 mahkum öldü
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Peru'da cezaevinde koronavirüs isyanı: 9 mahkum öldü

Peru'nun başkenti Lima'daki Miguel Castro Castro Hapishanesi'nde, mahkumların koronavirüs ile mücadele uygulamalarını yetersiz bulduğu için çıkardığı isyanda 9 hükümlü hayatını kaybetti.

Peru'da cezaevinde koronavirüs isyanı: 9 mahkum öldü
29.04.2020 08:06 | Son Güncelleme: 29.04.2020 08:06

Peru'nun başkenti Lima'daki bir cezaevinde, mahkumların koronavirüs ile mücadele uygulamalarını yetersiz bulduğu için çıkardığı isyanda 9 hükümlü hayatını kaybetti.

Miguel Castro Castro Hapishanesi'ndeki isyan birkaç mahkumun Covid-19'dan hayatını kaybetmesiyle çıktı. Af çağrısı da yapan mahkumlar koronavirüsten ölen iki mahkumun bedeni etrafında toplanarak pazartesi günü isyan başlattı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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