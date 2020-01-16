Peru'da bavula doldurduğu kuşları kaçırmaya çalışan adam gözaltına alındı
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Peru'da bavula doldurduğu kuşları kaçırmaya çalışan adam gözaltına alındı

Peru'da bavuluna doldurduğu kuşları kaçırmaya çalışan adam gözaltına alındı.

16.01.2020 15:26 | Son Güncelleme: 16.01.2020 15:26
Peru'da bavula doldurduğu kuşları kaçırmaya çalışan adam gözaltına alındı

Peru'da bavuluna doldurduğu kuşları kaçırmaya çalışan adam gözaltına alındı.

BBC'nin haberine göre, uyruklu bir kişi bavuluna koyduğu 20 kuşu kaçırmaya çalışırken Lima Limanı'nda yakalandı.

Koruma altında olduğu belirtilen kuş türlerinin satılmak üzere 'nın başkenti 'e götürülmeye çalışıldığı belirtildi.

Saatler boyunca bavuldaki kutularda seyahat eden kuşların tüylerinin döküldüğü ve uzun süre susuz kaldığı anlaşıldı.

Gözaltına alınan şahıs, yaban hayatı kaçakçılığı suçundan 5 yıla kadar hapsi istemiyle yargılanıyor.

Peru, bin 800'den fazla kuş türüne ev sahipliği yaparken, biyolojik çeşitliliği tehdit eden en büyük unsurun kaçakçılık olduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA
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