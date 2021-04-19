Peru'da askeri helikopter nehre düştü: 5 ölü
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Peru'da askeri helikopter nehre düştü: 5 ölü

Peru'da askeri helikopter nehre düştü: 5 ölü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Peru'da bir askeri helikopterin nehre düşmesi sonucu en az 5 asker hayatını kaybetti.

Peru'da bir askeri helikopterin nehre düşmesi sonucu en az 5 asker hayatını kaybetti.

Peru'nun Cusco eyaleti yakınlarında bir askeri helikopter Vilcanota Nehri'ne düştü. Peru Silahlı Kuvvetleri Ortak Komutanlığı (CCFFAA), toplam 12 kişi taşıyan helikopterin düşmesi sonucu en az 5 askerin hayatını kaybettiğini açıkladı. Açıklamada, geçtiğimiz cumartesi sabahı meydana gelen kazanın uyuşturucu kaçakçılığına yönelik keşif operasyonu gerçekleştirilirken teknik bir arıza nedeniyle meydana geldiği belirtilerek, "Silahlı Kuvvetler Ortak Komutanlığı, Silahlı Kuvvetlerin cesur mensuplarının hayatını kaybetmesi nedeniyle derin üzüntü duyuyor ve ailelerine taziyelerini sunuyor" denildi.

CCFFAA tarafından yapılan açıklamada, ayrıca, 5 askerin kurtarıldığı, kayıp 2 asker için ise arama çalışmalarına devam edildiği aktarıldı. - LİMA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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