Peru'da 7,5 büyüklüğünde deprem oldu - Haberler
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Peru'da 7,5 büyüklüğünde deprem oldu

AA / Büşra Selvi Öğütcen - Haberler | Güncel
Peru'da 7,5 büyüklüğünde deprem oldu

Peru'nun batısındaki Barranca kentinde 7,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Peru'nun batısındaki Barranca kentinde 7,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Abd Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), 7,5 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün, sahil kenti Barranca'nın 42 kilometre kuzeybatısı olduğunu açıkladı.

Yerin 112,5 kilometre derinliğinde kaydedilen depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Depremde ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı olmadığı bildirildi.

Dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden biri olan Peru, "Ateş Çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor.

Peru'da, 15 Ağustos 2007'de meydana gelen 7,9 büyüklüğündeki depremde 595 kişi hayatını kaybetmişti.

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AA / Büşra Selvi Öğütcen - Son Dakika Haberleri

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