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Peru'da 7.3 büyüklüğünde deprem

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Peru'da 7.3 büyüklüğünde deprem

Peru'nun kuzeyinde 7.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi.

AKDENİZ, MERSİN (İHA) - Peru'nun kuzeyinde 7.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi.

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) tarafından yapılan açıklamada, Peru'da 7.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Depremin Barranca kentinin 45 kilometre kuzeyinde yerin 80 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi. - LİMA

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