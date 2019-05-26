Peru'da 7.2 büyüklüğünde deprem
– Peru'da 7.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
– Peru'da 7.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İnsanlar sokaklara dökülürken; çok sayıda yerleşim yerinin hasar gördüğü belirtildi.
Peru'da 7.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 141 km derinlikte meydana geldiği; Peru'nun genelinde hissedildiği belirtildi. Yerel medya, depremin Lagunas bölgesinin 70 km güneydoğusunda gerçekleştiğini, çok sayıda yerleşim yerinin hasar gördüğünü duyurdu.
Kaynak: DHA
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