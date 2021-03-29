Peru'da 3 bin 200 yıllık tapınak keşfedildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Peru'da 3 bin 200 yıllık tapınak keşfedildi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya
Peru'da 3 bin 200 yıllık tapınak keşfedildi

Peru'da arkeologlar tarafından yağmur ve doğurganlıkla ilişkilendirilen örümcek figürlü 3 bin 200 yıllık tapınak keşfedildi.

Peru'da arkeologlar tarafından yağmur ve doğurganlıkla ilişkilendirilen örümcek figürlü 3 bin 200 yıllık tapınak keşfedildi.

Peru'nun Viru bölgesinde keşfedilen dev örümcek figürünün 3 bin 200 yıl önceye ait olduğu, yerel halkın yağmur ve doğurganlıkla ilgili dua etmek için bu tapınağa geldiği açıklandı. Yerliler, avokado ve şeker kamışı tarlalarını genişletmek için ekskavatör gibi büyük makineleri kullanıkları sırada antik siteyi ortaya çıkardı. Ortaya çıkan tapınak resimleri bölgeye gelen arkeologlar tarafından incelenerek, koruma altına alındı. Arkeologlar keşfedilen tapınağın, örümceği bir tanrı olarak kabul eden insanların, M.Ö. 1000 yıllarında Peru'nun kuzey kıyı şeridine hakim olan Cupisnique kültürüne ait olduğunu açıkladı. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mahir Ünal Ali İhsan Su Erkan Kandemir Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Erol Binnur Kaya Aleyna Tilki Jason Statham
Spor Mesut Bakkal Burak Yılmaz İsmail Kartal Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Petrol
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Peru'da 3 bin 200 yıllık tapınak keşfedildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.3.2021 19:31:45. #1.16#
title