Peru'da 100 yaşını aşkın kaplumbağa ziyaretçilerin ilgi odağı oldu

- Peru'da 100 yaşını aşkın kaplumbağa ziyaretçilerin ilgi odağı oldu Galapagos Adaları'ndan gelen ve yaşı 100'ü aşmış olan kaplumbağa Sanson, Peru'nun başkenti Lima'da bulunan Efsaneler Parkı'nda ilgi odağı oldu.

- Peru'da 100 yaşını aşkın kaplumbağa ziyaretçilerin ilgi odağı oldu

LİMA - Galapagos Adaları'ndan gelen ve yaşı 100'ü aşmış olan kaplumbağa Sanson, Peru'nun başkenti Lima'da bulunan Efsaneler Parkı'nda ilgi odağı oldu.

Peru'nun başkenti Lima'da bulunan Efsaneler Parkı'ndaki "Sanson" adlı kaplumbağa, tüm dikkatleri üzerine topluyor. Peru'ya 1960'lı yıllarda gelen ve yaşı 100'ü aşmış olan Sanson'u görmeye gelen ziyaretçiler, kaplumbağanın boyutu ve ağırlığı karşısında hayrete düşüyor. 220 kilogram ağırlığındaki kaplumbağanın bakıcısı Segundino Benitez de kariyerine yeni başlamış bir genç olarak eski Barranco hayvanat bahçesinden Peru'ya geldiği gün Sanson'la ilk karşılaşmalarını halen hatırlıyor.

Benitez, "Sanson onunla tanıştığımdan beri, 30 yıldan fazladır burada. Buraya ilk geldiğimde o zaten buradaydı. Buraya gelmek için Barranco'dan 60 yıldan daha uzun süre önce ayrıldı. Tam olarak kaç yaşında olduğunu bilmiyoruz ama yaşı 100'ün üstünde" diye konuştu.

Öte yandan Dünya Doğayı Koruma Birliği (IUCN), Galapagos Adaları'nda yaşayan kaplumbağaların türünün tehlike altında olduğuna dair uyarıyor. UNESCO Dünya Mirası alanı ve ünlü bir Ulusal Park olan Galapagos Adaları, 1835'te adaları ziyaret eden Charles Darwin'in doğal seçilim yoluyla evrim teorisini geliştirmesinde ilham kaynağı olmuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı