Peru'da Bir Uçak Aracın Üstüne Acil İniş Yaptı

Peru'nun başkenti Lima'da ilginç bir olay yaşandı. Küçük bir uçağın caddeye acil iniş yapmasıyla Perulular, hayatlarının şokunu yaşadı.

BİLİNMEYEN BİR NEDENLE ACİL İNİŞ YAPTI

Peru Hava Kuvvetleri'ne ait küçük bir uçak bilinmeyen bir nedenle acil iniş yapmak zorunda kaldı. Önce elektrik kablolarına takılan uçak, daha sonra bir araca çarparak durdu.

2 PİLOT YARALANDI

Kazada 2 pilot dışında yaralanan olmadı. Polis şefi pilotların durumlarının ciddi olmadığını duyurdu. Kazanın ardından caddeye çakılan uçak çekici yardımıyla kaldırıldı. Olayla ilgili araştırmanın devam ettiği belirtildi.

Kaynak: Youtube