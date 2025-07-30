Perth Glory ile Milan takımları, hazırlık karşılaşmasında karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi canlı izlemek isteyen futbolseverler, maçın hangi kanalda yayınlanacağını, saat kaçta başlayacağını ve şifresiz yayınlanıp yayınlanmayacağını merak ediyor. Peki, Perth Glory Milan maçı hangi kanalda?

31 TEMMUZ 2025 PERTH GLORY – MILAN MAÇ YAYIN BİLGİLERİ

Hazırlık karşılaşmasında Perth Glory ile Milan karşı karşıya gelecek. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

MAÇ GÜNÜ VE SAATİ

Perth Glory ile Milan arasındaki hazırlık karşılaşması, 31 Temmuz Perşembe günü oynanacak. Mücadele, Türkiye saatiyle 13:00'te başlayacak. Maç saati ve tarihi, izlemek isteyenler için oldukça önemli bir detay olarak öne çıkıyor.

MAÇIN OYNANACAĞI STADYUM

Hazırlık mücadelesi, Perth şehrinde bulunan HBF Park Stadyumu'nda gerçekleştirilecek. Her iki takım da yeni sezona formda başlamak adına bu karşılaşmayı ciddi şekilde değerlendirecek.