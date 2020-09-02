Pert olan araçtan burnu bile kanamadan çıktı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Pert olan araçtan burnu bile kanamadan çıktı

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde kontrolden çıkan otomobil takla atarak karşı şeride geçti.

Pert olan araçtan burnu bile kanamadan çıktı
02.09.2020 23:14 | Son Güncelleme: 02.09.2020 23:18

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde kontrolden çıkan otomobil takla atarak karşı şeride geçti. Sürücü hurdaya dönen araçtan burnu bile kanamadan çıktı.

Edinilen bilgilere göre, İstasyon Caddesi'nde 31 ALZ 98 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak ilk önce refüje çarptı, ardından takla atarak bir ağacı kökünden kırıp karşı şeride uçtu. Kazada araç hurdaya dönerken araç sürücüsü burnu bile kanamadan araçtan çıktı. Kaza anında karşı şeritten başka aracın gelmemesi büyük bir faciayı önledi. Pert olan araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken, güvenlik güçleri olayla ilgili inceleme başlattı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mansur Yavaş Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu Sultan Alparslan
Magazin Müjde Ar Didem Soydan Deniz Akkaya Murat Dalkılıç
Spor Ali Koç Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Enner Valencia Mauricio Lemos
Daha Fazla Kız Eylül Bakan Saldırı
Şu an buradasınız: Pert olan araçtan burnu bile kanamadan çıktı - Diyarbakır
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.9.2020 23:19:28. #1.15#
title