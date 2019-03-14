Pert Araç" Dolandırıcılığını Dayılarından Öğrenmişler

NEŞET KARADAĞ - Adana'da hasarlı araç sahiplerini sigorta şirketinden aradıkları izlenimi vererek suç örgütü kapsamında dolandırdıkları iddia edilen 3'ü tutuklu 19 şüpheli hakkında dava açıldı.

Adana'da, araçları kaza yapan çok sayıda kişinin, kendilerini sigorta şirketi yetkilisi olarak tanıtan şüpheliler tarafından dolandırıldıkları yönünde cumhuriyet savcılığına yaptıkları suç duyuruları üzerine gerçekleştirilen operasyonda yakalanan suç örgütü elebaşı olduğu öne sürülen tutuklu Okan A. ile kardeşi Eren A. ve Turgut E. ile 16 tutuksuz şüpheli hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu Savcısı, şüphelilerle ilgili "Kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık" ve "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, suç örgütü üyesi olmak, suç örgütüne yardım etmek" suçlarından iddianame hazırladı.

Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen 169 sayfalık iddianame, yapılan inceleme sonrası kabul edildi. 38 müştekiye ait ifadelerin yer aldığı iddianamede, suç örgütünün elebaşı olduğu öne sürülen Okan A. ile örgütün yöneticileri olduğu iddia edilen Eren A. ve Turgut E. hakkında "suç örgütü kurmaktan" 6'şar yıl, "dolandırıcılık" suçundan da şüphelilerin karıştığı 29 ayrı olaydan dolayı her bir olay için 14'er yıldan toplam 406'şar yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi.

Tutuklu 3 sanık için toplamda 412'şer yıl hapis cezası istenen iddianamede, tutuksuz şüphelilerin ise 7 yıldan başlayarak değişik oranlarda hapis cezasına çarptırılmaları istendi.

Aynı araç üzerinden çok sayıda dolandırıcılık

İddianamede, suç örgütü üyelerinin hasarlı araç sahiplerini nasıl dolandırdıkları da ayrıntılarıyla anlatıldı.

Okan A. ile kardeşi Eren A'nın internet üzerinden ilana koyulan kaza yapmış araçların bulundukları servis istasyonlarını arayıp kendilerini bazı sigorta şirketlerinin yetkilisi olarak tanıttıkları ve "Serviste bulunan aracı perte ayıracağız ancak araç sahibinin telefonu sisteme yanlış girilmiş, araç sahibine ulaşamıyoruz. Araç sahibine gün içerisinde 30 ile 50 bin lira gibi araç parası yatıracağız." diyerek araç sahiplerinin irtibat bilgilerini temin ettikleri belirtildi.

İddianamede, suç örgütü yöneticilerinin, telefonlarını aldıkları araç sahiplerini de arayıp kendilerini sigorta şirketi yetkilisi olarak tanıttıkları ve "Sizin aracınızın pert işlemi onaylandı, size yeni araç vereceğiz ya da gün içerisinde 30 ile 50 bin lira gibi araç parası yatıracağız. Perte ayrılan aracı da size 3'te bir oranında 5-10 bin lira gibi paraya geri vereceğiz, plakası ile birlikte satın almak isterseniz bu hali ile size verebiliriz." diyerek, araç sahiplerini dolandırdıkları ifade edildi.

Zanlıların dolandırdığı araç sahiplerine, suç örgütünün bazı üyelerine ait banka ve PTT hesap numaralarına değişik miktarlarda para havalesi yaptırdığı kaydedilen iddianamede, bununla da yetinmeyen şüphelilerin, aracın devrini vereceklerini söyleyerek vatandaşları notere yönlendirdikleri, hemen devamında da servisi arayarak dolandırdıkları vatandaşa ait aracı üçte bir fiyatına alıp almayacaklarını sorup pazarlık sonucu servis çalışanlarına ya da üçüncü şahıslara satış yapmış gibi gösterip belli bir miktar parayı kaparo olarak hesaplara havale ettirdikleri belirtildi.

Hesap sahiplerine dolandırıcılıktan yatan paranın belli bir yüzdesini komisyon olarak veren Okan ve Eren A. kardeşlerin anneleri tutuksuz sanık Aynur E'nin de bu olaylarda oğullarına yardımcı olduğu bilgisine yer verilen iddianamede, 2 kardeşin gerçekleştirdikleri olaylarda hesabı kullanılan ya da kendilerine hesap temin eden şahısları gece kulüplerine eğlenceye götürdükleri de kaydedildi.

Dolandırıcılığı dayılarından öğrenmişler

Banka hesaplarından para çekilmesine yardım ettiği iddia edilen ve eşinden yıllar önce boşanan şüpheli Aynur E. ifadesinde, pert arabalarla ilgili dolandırıcılık olaylarını erkek kardeşi İsmail E'nin yıllar önce yaptığını anlattı.

Kardeşinin şu anda bu suçlardan cezaevinde bulunduğunu aktaran Aynur E, oğulların da dayılarından bu işi öğrendiğini, hiçbir zaman böyle iş yapmalarını istemediğini ve hep karşı çıktığını savundu.

Olay

Hasarlı araç sahiplerini dolandırdıkları iddia edilen suç örgütüne yönelik Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 4 Eylül 2018'de operasyon yapılmış, 19 kişi yakalanmıştı. Suç örgütü elebaşı olduğu öne sürülen Okan A, kardeşi Eren A. ile Turgut E. tutuklanırken, 16 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Şüphelilerin, müştekileri yaklaşık 200 bin lira dolandırdıkları tespit edilmişti.

Örgüt elebaşı Okan A'nın kaldığı evde yapılan aramada Kürkçüler Mahallesi'ndeki E Tipi Kapalı Cezaevi'nin krokisi, muska ve kavanozlar içinde düğümlenmiş saç ile iplik örgüleri bulunmuştu.

Ayrıca, Okan A'nın polise yakalanmamak ve işlerinin iyi gitmesi için medyuma gittiği, daha sonradan çeteye katılan Niyazi A'ya da bin 500 lira karşılığı muska yazdırdığı ortaya çıkmıştı.

Kaynak: AA