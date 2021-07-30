??PERSONELLERİMİZİN 2. DOZ AŞISI YAPILMAYA BAŞLANDI

AŞI OL GÜVENDE KAL Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen program kapsamında Muş Belediyesi bünyesinde görev yapan işçi, memur, sürekli işçi ve sözleşmeli personellerin 2. doz aşılanmasına başlandı Muş Belediyesi çalışanları koronavirüs salgınına karşı 2. doz aşılanmasına bugün itibari ile başlandı.

AŞI OL GÜVENDE KAL Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen program kapsamında Muş Belediyesi bünyesinde görev yapan işçi, memur, sürekli işçi ve sözleşmeli personellerin 2. doz aşılanmasına başlandı Muş Belediyesi çalışanları koronavirüs salgınına karşı 2. doz aşılanmasına bugün itibari ile başlandı. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün koordinesinde birimlerde görevli personellere belirlenen program çerçevesinde aşı yapılıyor. Personeller kendilerine sunulan Sinovac ve Biontech aşıları arasında kendi tercihleri yaparak aşılanıyor. Porsor Ana Kadın Kültür ve Eğitim Merkezi'nde yapılan aşılama programı düzenli olarak devam edecek.

Kaynak: Habermetre