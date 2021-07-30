??PERSONELLERİMİZİN 2. DOZ AŞISI YAPILMAYA BAŞLANDI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

??PERSONELLERİMİZİN 2. DOZ AŞISI YAPILMAYA BAŞLANDI

??PERSONELLERİMİZİN 2. DOZ AŞISI YAPILMAYA BAŞLANDI
Habermetre - Haberler | Sadece Haberler

AŞI OL GÜVENDE KAL Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen program kapsamında Muş Belediyesi bünyesinde görev yapan işçi, memur, sürekli işçi ve sözleşmeli personellerin 2. doz aşılanmasına başlandı Muş Belediyesi çalışanları koronavirüs salgınına karşı 2. doz aşılanmasına bugün itibari ile başlandı.

AŞI OL GÜVENDE KAL Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen program kapsamında Muş Belediyesi bünyesinde görev yapan işçi, memur, sürekli işçi ve sözleşmeli personellerin 2. doz aşılanmasına başlandı Muş Belediyesi çalışanları koronavirüs salgınına karşı 2. doz aşılanmasına bugün itibari ile başlandı. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün koordinesinde birimlerde görevli personellere belirlenen program çerçevesinde aşı yapılıyor. Personeller kendilerine sunulan Sinovac ve Biontech aşıları arasında kendi tercihleri yaparak aşılanıyor. Porsor Ana Kadın Kültür ve Eğitim Merkezi'nde yapılan aşılama programı düzenli olarak devam edecek.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Tanju Özcan Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Aleyna Tilki Şeyma Subaşı Sevda Erginci Oğulcan Engin
Spor Mesut Özil Mete Gazoz Fatih Terim Roger Schmidt Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
??PERSONELLERİMİZİN 2. DOZ AŞISI YAPILMAYA BAŞLANDI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.7.2021 12:21:39. #1.16#

title