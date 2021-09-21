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Personellere "İhale Mevzuatı" Eğitimi verildi

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Personellere

Muğla Büyükşehir Belediyesi Türkiye Belediyeler Birliği işbirliğinde personellere "İhale Mevzuatı" başlığında eğitim verildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Türkiye Belediyeler Birliği işbirliğinde personellere "İhale Mevzuatı" başlığında eğitim verildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, kendi personeli, iştirakleri, MUSKİ ve ilçe belediye personeline, Türkiye Belediyeler Birliği işbirliğinde eğitim verdi.

Türkiye Belediyeler Birliği tarafından görevlendirilen ve online olarak gerçekleşen eğitimde, "4734 Sayılı kamu ihale kanunun temel özellikleri, Kanunun amacı ve kapsamı, ihaleye ilişkin tanımlar, ihale yetkisi ve yetkilisi, kanunun temel ilkeleri, ihaleye katılamayacak olanlar ve ihaleye katılma kuralları, yaklaşık maliyetin hazırlanması, Kamu idarelerinin mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri" konularında eğitim verildi.

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