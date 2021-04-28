Personelin maaşı için imzalar atıldı
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Personelin maaşı için imzalar atıldı

Personelin maaşı için imzalar atıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, belediye personelinin 3 yıl boyunca maaşını alacağı yeni banka ile protokol imzalandı.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, belediye personelinin 3 yıl boyunca maaşını alacağı yeni banka ile protokol imzalandı. İmzalanan protokol kapsamında anlaşma sağlanan banka tarafından 600 personelin her birine 2 bin 540 TL olmak üzere toplam 1 milyon 524 bin TL promosyon ödemesi gerçekleştirecek.

Başkan Çetin Akın'ın makamında gerçekleşen imza törenine Personel A.Ş. Genel Müdürü Orhan Eratıcı, Belediye-İş Sendikası Temsilcisi Metin Soysal ve bankanın yetkilileri katıldı. Protokole göre Personel A.Ş.'ye bağlı 600 personel, haziran ayından itibaren önümüzdeki üç yıl boyunca maaşlarını en yüksek teklifi veren bankadan alacak. Turgutlu Belediyesi personeli ayrıca 2 bin 540 TL promosyon ücreti de alacak.

Başkan Çetin Akın, "Belediyemiz Personel A.Ş bünyesinde çalışan 600 mesai arkadaşlarımızın maaşlarını 3 yıl süreyle en yüksek teklifi veren bankadan maaşlarını almalarıyla ilgili protokolümüzü imzaladık. Yeni protokolün mesai arkadaşlarımıza hayırlı olmasını diler, ödenecek olan promosyon ücretlerini sağlıklı günlerde harcamalarını temenni ederim" dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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