"Personelimizi ve iş makinelerini yağmur sularıyla mücadele için seferber ettik"

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, dün gece aşırı yağışlardan dolayı meydana gelen olumsuzları bertaraf etmek için belediye ekiplerinin gece boyunca çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü bildirdi.

Genç, yaptığı yazılı açıklamada, belediye bünyesinde oluşturulan kriz masasının vatandaşlardan gelen çağrıları ivedilikle değerlendirdiğini ifade ederek, bir hafta boyunca Trabzon'da ve bölgede meydana gelen aşırı yağışlardan dolayı vatandaşların öncelikle can güvenliğinin sağlanması konusunda ve ulaşımın aksamaması noktasında ekiplerin büyük bir gayret gösterdiğini belirtti.

Belediye Başkan Yardımcısı Selahattin Çebi'nin gece boyunca yapılan çalışmaları bizzat yerinde takip ettiğini belirten Genç, şunları kaydetti:

"Beşirli, Çağlayan, Çömlekçi, Yalı ve Karşıyaka mahallelerimizde aşırı yağışlardan dolayı su birikintileri ve göletler oluştu. Özellikle yollarda ve kavşaklarda menfezlerin tıkanmasıyla birlikte su seviyesi yükseldi. Bazı yerlerde araçlar mahsur kaldı. Çağlayan'da duvar çöktü öncelikle bu gibi durumlara anında müdahale ettik. Aynı zamanda zemin katlarda su basması ihbarlarına yetişmeye çalıştık. Vatandaşlarımız bu konuyla ilgili belediyemiz bünyesinde oluşturduğumuz 372 00 00 numaralı telefonu arayarak çağrılarını yapabilirler. Destek hizmetlerimizin ve fen işlerimizin bütün personelini ve iş makinelerini yağmur sularıyla mücadele için seferber ettik."

Genç, bugün itibarıyla aşırı yağmurlardan dolayı ortaya çıkan olumsuzlukların büyük ölçüde giderildiğini belirterek, şöyle devam etti:

"İlçemizde aşırı yağışlardan dolayı meydana gelen su basması, çamur ve balçıkların temizlenmesiyle ilgili talepleri büyük ölçüde karşıladık. Sokak, cadde ve yolların çamurdan ve sulardan temizlenmesiyle ilgili çalışmalarımızı büyük ölçüde tamamladık. Meteoroloji Müdürlüğümüzün hava durumuyla ilgili raporlarına uygun olarak ekiplerimizi hazır olarak bekletiyoruz. Oluşabilecek her türlü olumsuzluğa müdahale etmek için gerekli personelimizi ve ekipmanlarımız var. Gerek Büyükşehir Belediyemiz, gerekse AFAD ve gerekse UMKE ile birlikte koordinasyon sağlayarak her türlü sorunla müdahale etmek için hazırız. Vatandaşlarımız bu konuda müsterih olsunlar. ve aşırı yağmurun sebebiyet verdiği her türlü olumsuzluğu belediyemizin Kriz Masası'na bildirsinler."

Kaynak: AA