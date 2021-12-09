Personele yüksekte çalışma eğitimi verildi

DÜZCE (İHA) - Düzce Belediyesi, personeline yönelik iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitimlerini sürdürüyor. Hizmet içi eğitim programı kapsamında BELKA, Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeline 'Yüksekte Çalışma Eğitimi' verdi.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, özellikle sahada çalışan personelin güvenli bir biçimde çalışmalarını sağlayacak bilgi ve eğitimleri önemsediklerini ve bu kapsamda da BELKA ile birlikte personelin eğitimlere tabi tutulduğunu açıkladı. BELKA da Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün öncülüğünde Düzce Belediyesi, Düzce İşçi Bulma Kurumu, Düzce TSO işbirliği ile kurulan İş Kulübünde sahada zor şartlarda çalışan personelin sağlık sorunları yaşamaması ve güvenliği için eğitimlere ağırlık veriyor. Arama Kurtarma ve Yüksekte Çalışma Uzmanı Özgür Dinç, BELKA İş Kulübü'nde Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeline iki günlük eğitim verdi. BELKA yönetimi eğitime girecek olan personelin yüksekte çalışması için gerekli olan tüm sağlık taramalarını da gerçekleştirdi.

Yüksekte Çalışma Uzmanı Özgür Dinç tarafından teorik ve uygulamalı olarak verilen eğitimde çalışanlara yüksekte çalışma tanımı, yüksekte çalışma ortamları, yükseklik bilinci ve güvenlik önlemleri, yüksekte çalışma ekipmanlarının kullanım prensipleri, yüksekte çalışmada kullanılacak basit düğümler ve yükseğe güvenli ulaşma yöntemleri anlatıldı.

BELKA'nın belediye personeline yönelik eğitim çalışmalarının çok önemli olduğuna dikkat çeken Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, personelin kendi alanında alması gereken tüm eğitimlerin verileceğini kaydetti. Yüksekte Çalışma eğitiminin de özellikle sahada çalışan personel için önemli olduğuna işaret eden Başkan Özlü, "Personelimizin her konuda donanımlı olmasını istiyoruz. Kendi alanlarında uzmanlaşması ve sertifikalı olması bizim için olduğu kadar onlar için de gerekli. Yüksekte Çalışma eğitim ile de personelimizin hem can güvenliği ve sağlığını ön planda tutuyoruz. BELKA ile birlikte bu eğitimlere devam edeceğiz" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE