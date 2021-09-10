Personele sağlık taraması
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Personele sağlık taraması

Personele sağlık taraması
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10 EYLÜL 2021BASIN BÜLTENİPersonele sağlık taramasıBURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü tarafından 23 ayrı noktada personele yönelik sağlık taraması yapıldı.

10 EYLÜL 2021

BASIN BÜLTENİ

Personele sağlık taraması

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü tarafından 23 ayrı noktada personele yönelik sağlık taraması yapıldı.

Özellikle iş sağlığı ve güvenliğine yönelik eğitim programları personeli sürekli bilgilendiren Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan belirli periyotlarla personeli sağlık taramasından geçiriyor. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü tarafından iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri kapsamında her yıl olduğu gibi personelin iş kazaları ve meslek hastalıklarını en aza indirmek amacıyla 23 ayrı noktada yıllık sağlık tetkikleri yapıldı.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Kaynak: Habermetre

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