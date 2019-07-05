Personele kurumsal kapasite geliştirme eğitimi

Zonguldak Valiliği personeline yönelik kurumsal kapasite geliştirme eğitimi tamamlandı.

Zonguldak Valiliği İl Yazı İşleri Müdürlüğüne bağlı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosunun başvuru sahibi olduğu, 2019 yılı Teknik Destek Programı kapsamında Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen "Zonguldak Valiliği Personeline Yönelik Kurumsal Kapasite Geliştirme Eğitim" projesi kapsamında valilik personeline yönelik 10 gün süren eğitimin 2. Bölümü tamamlandı.

Vali Erdoğan Bektaş, personele yönelik Kurumsal Kapasite Geliştirme Eğitimini sunan KRC Yönetim Danışmanlık Şirketi Eğitim Danışmanı Selva Bilen'e teşekkür etti, eğitime katılan tüm Valilik Personeline Katılım Sertifikalarını bizzat vererek, çalışmalarında başarılar diledi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA