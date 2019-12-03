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Personel turnuvasında şampiyon Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Anadolu Üniversitesi 35 Yaş Üstü Yarım Saha Personel Turnuvasının galibi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı oldu.

03.12.2019 14:09 | Son Güncelleme: 03.12.2019 14:14
Personel turnuvasında şampiyon Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

35 Yaş Üstü Yarım Saha Personel Turnuvasının galibi Sağlık Kültür ve Daire Başkanlığı oldu.


Turnuvanın final maçında, Koruma ve Güvenlik Müdürlüğü ile Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı karşı karşıya geldi. Karşılaşma 2-2'lik beraberlikle sonuçlanınca, maçın ve turnuvanın galibi seri penaltı atışlarıyla belirlendi. Penaltı atışları sonucu 5-4 üstünlük sağlayan Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, turnuvayı birinci tamamlayarak şampiyon oldu. Oyuncular kupa ve madalyalarını Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Muzaffer Hoşgören'den aldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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