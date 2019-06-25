Personel MEB atama sonuçları sorgulama: İl dışı tayin ve atama sonuçları belli oldu!

Binlerce öğretmen tarafından merakla beklenen il dışı tayin ve atama sonuçları belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), öğretmenlerin iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı. Öğretmenler, aşağıdaki bağlantıdan tıklayarak açılan Bakanlığın "personel.meb.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ile sonuçları öğrenebilecek.

İL DIŞI TAYİN SONUÇLARI - ATAMA SONUÇLARI SORGULA



ATAMALAR NASIL YAPILIYOR?

3 yılını dolduran ve başvuru koşullarında 1-10 maddelerini karşılayan öğretmenlerin atamaları, öğretmenlerin tercih ettiği eğitim kurumlarındaki norm kadro açığı dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğü esasına göre yapılacaktır.

Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecektir.

3 yılını doldurmamış öğretmenlerin atamalarında yine sıra hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak. Eşitlik durumunda ise bilgisayardan kura çekimine başvurulacak.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ 3 YILLIK ÇALIŞMA SÜRESİ HESAPLAMASI

Üç yıllık sürenin hesabında, sözleşmeli öğretmenlik ve asker öğretmenlik dâhil, öğretmenlerin kadrolarının bulunduğu ilde fiilen öğretmen olarak görev yaptıkları süreler dikkate alınacaktır. Aylıksız izinli olarak geçirilen süreler ile eğitim kurumları dışında, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışılan süreler ise 3 yıllık sürenin hesabında dikkate alınmayacaktır.

EVLİ ÖĞRETMENLERİN ATAMALARI

Her ikisi de öğretmen olan eşlerden birinin atama işlemi gerçekleşip diğer eşin atama işleminin gerçekleşmemesi ya da diğer eşin yer değiştirme başvurusu şartlarını taşımaması durumunda atama işlemi gerçekleşen eş istemesi halinde 2019 Yaz Tatili Kadrolu Öğretmenlerin Aile Birliği, Sağlık, Can Güvenliği Mazeretleri Ve Engellilik Durumu İle Diğer Nedenlere Bağlı Yer Değiştirme işlemleri sonuçlanıncaya kadar ilişik kesme işlemini erteleyebilecektir.

Atama işlemi gerçekleşmeyen eşin aile birliği mazeretine bağlı olarak diğer eşin bulunduğu ile atama işlemi gerçekleşmemesi durumunda ve atama işlemi gerçekleşen öğretmenin de istemesi halinde iller arası isteğe bağlı yer değişikliğine bağlı olarak gerçekleşen atama işlemi iptal edilebilecektir. Ancak atama işlemini iptal ettirmeleri nedeniyle önceki görev yerlerinde alanlarında norm kadro bulunmayanlar, hizmet puanına bakılmaksızın norm kadro fazlası öğretmen olarak belirlenecektir. Öğretmenlerin atama iptali istekleri sırasında bu durumu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

Öğretmen eşlerden yalnızca birinin yer değiştirme şartlarını taşıması ve iller arasında atamasının yapılması halinde diğer eş, mazerete bağlı yer değiştirme döneminde aile birliği mazeretine bağlı olarak yer değiştirme isteğinde bulunabilecektir. İller arasında isteğe bağlı ataması yapılan eş, aynı atama döneminde ayrıldığı il'e aile birliği mazeretine bağlı olarak yer değiştirme başvurusunda bulunamayacaktır.