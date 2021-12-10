Personel Daire Başkanlığı

D U Y U R USözleşmeli Personel Yedek Alım DuyurusuBaşlama Tarihi : 10. 12. 2021 - Bitiş Tarihi : 17. 12. 2021Üniversitemiz Hastanesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere ilan edilen ve KPSSP3, KPSSP93 ve KPSSP94 puan sıralamasıyla başvurusu alınarak atanmaya hak kazanan asıl ile yedek adayların isim listesi duyurulmuştu asıl adaylardan başvuru süresi içerisinde müracaat etmeyenlerin yerlerine yedek adaylardan sırasıyla isim listesi aşağıda duyurulmuştur. Listede ismi duyurulan adaylar belgelerini tamamlayarak 17/12/2021 tarihi mesai bitimine kadar aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Adaylardan süresi içerisinde müracaat olmadığı takdirde yedek olanlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Yerleşmeye hak kazanan adaylar hakkında arşiv araştırması sonucuna göre atama yapılacaktır. İstenilen Belgeler: 1- 1 (Bir) Adet Kimlik Fotokopisi2- 4 (Dört) Adet Biyometrik Fotoğraf3-Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonununa yerleşen adaylar için "Güvenlik görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu olmadığını" gösteren heyet raporu (Tam teşekküllü Üniversite veya Devlet Hastanelerinden) almaları gerekmektedir. 4-Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonununa yerleşen adaylar için boy kilo ölçümünü gösterir belge (Üniversitemiz Spor Bilimleri Fakültesinden alınacaktır). 5-Destek Personeli pozisyonuna yerleşen adaylar için "Temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleribulunmadığını" gösteren heyet raporu (Tam teşekküllü Üniversite veya Devlet Hastanelerinden) almaları gerekmektedir. 6- Adli sicil kaydı belgesi ( E-devlet üzerinden barkodlu olarak alınacaktır)7- Mal bildirim formu (Arkalı önlü tek sayfaya çıkartılarak doldurulması gerekmektedir )8- Diplomanın Aslı ve Fotokopisi (Aslı görülerek fotokopisi alınacaktır. )9- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi. 10- Yerleşim Yeri İkametgah Belgesi (E-Devlet Üzerinden alınacaktır. )ÖNEMLİ: Tam teşekküllü Üniversite veya Devlet Hastanelerinden alınacak heyet raporunda istenilen unvanlar için yukarıdaki ifadelerin eksiksiz yazılması gerekmektedir. NOT: Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olup, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. S. NT. C. ADISOYADIBAŞVURU KODUBAŞVURDUĞU UNVAN1110*****192MUZ*****ORH**06Koruma ve Güvenlik Görevlisi2187*****530MUH***** TAH***ÇEV**07Koruma ve Güvenlik Görevlisi3214*****426BAT**** BER**CUL**18Destek Personeli4159*****052EMR**IŞI*18Destek Personeli5109*****088AL*DOĞ**18Destek Personeli6129*****540İBR**** YAŞ**ŞAŞ***18Destek Personeli7450*****622EMR**İB*18Destek Personeli8342*****026NEC**KEL**19Destek PersoneliDUYURULAR

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