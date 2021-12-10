Personel Daire Başkanlığı

2021 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-TUS) 2. Dönem Ek Yerleştirme Sonuçlarına Göre Üniversitemize Atananların DikkatineBaşlama Tarihi : 10. 12. 2021 - Bitiş Tarihi : 24. 12. 20212021 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 2. Dönem Ek Yerleştirme Sonuçları 09. 12. 2021 tarihinden itibaren ÖSYM' nin internet adresinden açıklanmıştır. Bu kapsamda Kurumumuza atanmaya hak kazananların 24. 12. 2021tarihi mesai bitimine kadar aşağıda belirtilen online müracaat linkinden müracaat etmeleri ve kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir. Ayrıca posta ve faks ile başvuru alınmayacaktır. Herhangi bir Kamu Kurumunda çalışmayan adaylar Açıktan atanma işlemine tabi tutulacak olup, Açıktan atanacak adaylar için Arşiv Araştırması yapılacak ve yapılan Arşiv Araştırması neticesinde atamaları tamamlanacaktır. Herhangi bir Kamu Kurumundakadrolubir pozisyonda görev yapan adaylar Naklen atanma işlemine tabi tutulacaktır, adaylar Muvafakat işlemleri tamamlanıp kurumumuzda göreve başlarken Personel Nakil Bildirimi/Maaş Nakil Bildirimi ile birlikte askerlik durum belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi ve 6 adet fotoğraf ile Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. Sağlık Bakanlığı adına (SBA) Üniversitemizde eğitim almaya hak kazanan adaylar asıl başvurularını Sağlık Bakanlığına yapacak olup, sisteme sadece bizim bilgilenmemiz için TUS kazandı belgelerini yükleyerek başvurularını yapacaklardır. Online Başvuru aşamasında Adayların Sisteme Yükleyip, Göreve Başlarkan Adaylardan istenilecek belgeler; TUS Yerleşti Sonuç BelgesiiçinAdli Sicil Kaydı ( e-devletsisteminden almak için . )(Açıktan atanacaklar için sisteme yüklenecek aslı göreve başlarken istenecek)Heyet Raporu (Tam teşekküllü devlet veya üniversite hastanelerinden) (Açıktan atanacaklar için sisteme yüklenecek aslı göreve başlarken istenecek)İstifa etmiş ise hizmetini gösterir hizmet cetveli (Açıktan atanacaklar için göreve başlarken istenecek. e-devletten HİTAP Hizmet Dökümü olarak alınabilir. )Askerlik Durum Belgesi ( almak için . ) (Açıktan ve naklen atanacaklar için sisteme yüklenecek aslı göreve başlarken istenecek)Diploma Örneği veya Geçici Mezuniyet belgesi ( e-devletsisteminden almak için . ) (Açıktan ve naklen atanacaklar için sisteme yüklenecek aslı göreve başlarken istenecek)Nüfus Cüzdanı fotokopisi (Açıktan ve naklen atanacaklar için göreve başlarken istenecek)6 adet Fotoğraf (Açıktan ve naklen atanacaklar için sisteme yüklenecek aslı göreve başlarken istenecek)AYRICA TEBLİGAT YAPILMAYACAKTIR. BU BİLDİRİ TEBLİGAT NİTELİĞİNDEDİRDUYURULAR

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