Personel Daire Başkanlığı

Başlama Tarihi : 11. 11. 2021 - Bitiş Tarihi : 25. 11. 2021D U Y U R UİLAN METNİNİ 11. 11. 2021 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE GÖRMEK İÇİNİlan metnini inceleyerek istenilen belgelerle birlikte Personel Daire Başkanlığınaşahsenbaşvurulması gerekmektedir. BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER: 1) Başvuru formu için ( Bilgisayar ortamında doldurulacaktır). 2) Mezuniyet belgesi (Barkodlu E-devlet çıktısı da kabul edilecektir). 3) 2020 KPSS (B) Grubu Sınav Sonuç Belgesi. 4) Tecrübe istenen pozisyonlara başvuran adaylar için, Çalışma Belgesi (imzalı ve mühürlü) ve SGK Dökümü veya Hizmet Belgesi (SGK Dökümü Barkodlu E-devlet çıktısı da kabul edilecektir). 5) Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvuran adaylar için; Güvenlik Görevlisi kimlik kartı fotokopisi. 6) Sertifika veya Belge (Başvurulan unvanda isteniyorsa fotokopisi). SON MÜRACAAT TARİHİ 25. 11. 2021'dir.

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