Personel Daire Başkanlığı
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına Girecek Aday Listesi ve Sınav BilgileriBaşlama Tarihi : 06. 09. 2021 - Bitiş Tarihi : 21. 09. 2021D U Y U R UÜniversitemizce yapılacak Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına girecek aday listesi ve sınav bilgileri aşağıda açıklanmıştır.
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına Girecek Aday Listesi ve Sınav BilgileriBaşlama Tarihi : 06. 09. 2021 - Bitiş Tarihi : 21. 09. 2021D U Y U R UÜniversitemizce yapılacak Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına girecek aday listesi ve sınav bilgileri aşağıda açıklanmıştır. Sınav Tarihi : 23/10/2021 Saat : 10: 00Sınav Yeri : Edebiyat Fakültesi B BinasıŞube Müdürü kadrosu aday listesi içinŞef kadrosu aday listesi içinVeteriner Hekim kadrosu aday listesi içinMühendis kadrosu aday listesi içinAntrenör kadrosu aday listesi içinTekniker kadrosu aday listesi içinNot: Bu duyuru tebliğ niteliğinde olup, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. DUYURULAR
Kaynak: Habermetre