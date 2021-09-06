Personel Daire Başkanlığı

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına Girecek Aday Listesi ve Sınav BilgileriBaşlama Tarihi : 06. 09. 2021 - Bitiş Tarihi : 21. 09. 2021D U Y U R UÜniversitemizce yapılacak Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına girecek aday listesi ve sınav bilgileri aşağıda açıklanmıştır.