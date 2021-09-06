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Personel Daire Başkanlığı

Personel Daire Başkanlığı
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Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına Girecek Aday Listesi ve Sınav BilgileriBaşlama Tarihi : 06. 09. 2021 - Bitiş Tarihi : 21. 09. 2021D U Y U R UÜniversitemizce yapılacak Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına girecek aday listesi ve sınav bilgileri aşağıda açıklanmıştır.

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına Girecek Aday Listesi ve Sınav BilgileriBaşlama Tarihi : 06. 09. 2021 - Bitiş Tarihi : 21. 09. 2021D U Y U R UÜniversitemizce yapılacak Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına girecek aday listesi ve sınav bilgileri aşağıda açıklanmıştır. Sınav Tarihi : 23/10/2021 Saat : 10: 00Sınav Yeri : Edebiyat Fakültesi B BinasıŞube Müdürü kadrosu aday listesi içinŞef kadrosu aday listesi içinVeteriner Hekim kadrosu aday listesi içinMühendis kadrosu aday listesi içinAntrenör kadrosu aday listesi içinTekniker kadrosu aday listesi içinNot: Bu duyuru tebliğ niteliğinde olup, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. DUYURULAR

Kaynak: Habermetre

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