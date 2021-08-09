Personel Daire Başkanlığı
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Personel Daire Başkanlığı

Personel Daire Başkanlığı
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Üniversitemiz Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Kadrolarına Atanmaya Hak Kazananlar HakkındaBaşlama Tarihi : 09. 08. 2021 - Bitiş Tarihi : 20. 08. 2021Üniversitemiz tarafından 08. 07.

Üniversitemiz Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Kadrolarına Atanmaya Hak Kazananlar HakkındaBaşlama Tarihi : 09. 08. 2021 - Bitiş Tarihi : 20. 08. 2021Üniversitemiz tarafından 08. 07. 2021 tarihli ve 31535 sayılı Resmi Gazetede ilan edilen ve ilgili Fakülte/Yüksekokul tarafından yapılan sınav sonucunda atanmaya hak kazananlar, göreve başlama işlemlerinin yapılabilmesi için aşağıda belirtilen belgeler ile (İlan edilen kadroya başvuru esnasında teslim edilen belgeler hariç) 20. 08. 2021 tarihine kadar Üniversitemiz Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. Herhangi bir Kamu Kurumunda çalışmayan adaylar Açıktan atanma işlemine tabi tutulacaktır, adaylar atanma isteklerini kendi ifadeleri ile belirtikleri dilekçe ile aşağıdaki belgeleri hazırlayarak Personel Daire Başkanlığına müracatta bulunacaklar, Açıktan atama işlemine tabi tutulacak adayların Üniversitemize atama işlemleri adayların haklarında yürütülecek olan arşiv araştırması neticesine göre yapılacaktır. Herhangi bir Kamu Kurumundakadrolubir pozisyonda görev yapan adaylar ise Naklen atanma işlemine tabi tutulacaktır. Adaylar naklen atanma isteklerini ve görev yaptıkları kamu kurumu ve bulundukları pozisyonunu kendi ifadeleri ile belirtikleri dilekçe ile Başkanlığımıza başvuruda bulunacaklardır. Muvafakat işlemleri tamamlanıp kurumumuzda göreve başlarken Personel Nakil Bildirimi/Maaş Nakil Bildirimi ile birlikte askerlik durum belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi ve 6 adet fotoğraf ile Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. Adaylardan istenecek belgeler; Dilekçe (Naklen atanacaklar hangi kurumda çalıştığını belirtecek)Heyet Raporu (Açıktan atanacaklar için Tam teşekküllü devlet veya üniversite hastanelerinden alınacak)Adli Sicil Kaydı (e-devletsisteminden almak için) (Açıktan atanacaklar için)Nüfus Cüzdanı fotokopisi (Açıktan ve naklen atanacaklar için)6 adet Biyometrik Fotoğraf (Açıktan ve naklen atanacaklar için)Askerlik Durum Belgesi ( sisteminden almak için ) (Açıktan ve naklen atanacaklar için)Diploma Örneği (Geçici Mezuniyet belgesi) - Transkript Belgesi ( sisteminden mezuniyet belgesi almak için )(Açıktan ve naklen atanacaklar için)İstifa etmiş ise geçmiş hizmetini gösterir hizmet cetveli (Açıktan atanacaklar için göreve başlarken istenecek. e-devletten HİTAP Hizmet Dökümü olarak alınabilir. sisteminden almak için )ile birlikte şahsen başvurmaları gerekmektedir. BU DUYURU TEBLİGAT NİTELİĞİNDEDİR, AYRICA TEBLİGAT YAPILMAYACAKTIR. DUYURULUR.

Kaynak: Habermetre

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