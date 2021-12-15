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Personel bowling turnuvasında buluştu

Personel bowling turnuvasında buluştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Osmangazi Belediyesi, kurum içi iletişimi güçlendirmek ve personelin motivasyonunu artırmak maksadıyla Birimler Arası Bowling Turnuvası düzenledi.

Osmangazi Belediyesi, kurum içi iletişimi güçlendirmek ve personelin motivasyonunu artırmak maksadıyla Birimler Arası Bowling Turnuvası düzenledi.

Osmangazi Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Birimler Arası Bowling Turnuvası başladı. Turnuvaya 5'er kişiden oluşan toplam 42 takım katıldı. Renkli görüntülere sahne olan turnuvanın ilk tur elemelerinde ortalama olarak en yüksek puanları alan 8 takım finale yükselmeye hak kazanacak. Bir hafta sürecek olan turnuva, 20 Aralık Pazartesi günü yapılacak final karşılaşmaları ile sona erecek. - BURSA

Personel bowling turnuvasında buluştu

Personel bowling turnuvasında buluştu

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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