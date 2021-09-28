Personel Alımı İlanı: 2 Oto Elektrikçi ve Oto Tamircisi alınacaktır. - Haberler
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Personel Alımı İlanı: 2 Oto Elektrikçi ve Oto Tamircisi alınacaktır.

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Personel Alımı İlanı: 2 Oto Elektrikçi ve Oto Tamircisi alınacaktır.

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Personel Alımı İlanı: 2 Oto Elektrikçi ve Oto Tamircisi alınacaktır.

Personel Alımı İlanı: Belediyemiz bünyesinde çalışmak üzere 2 Oto Elektrikçi ve Oto Tamircisi alınacaktır. • Oto Elektrikçi ve Oto Tamircisi - 2 Erkek Müracaat Koşulları ve Başvuru için gerekli belgeler ve şartlar aşağıda belirtmiştir. Şartları karşılanmayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Başvuru Tarihleri: 27 Eylül/ 08 Ekim 2021 Başvuru Adresi: Silopi Belediyesi

Personel Alımı İlanı: 2 Oto Elektrikçi ve Oto Tamircisi alınacaktır. 123 ADA 1 VE 2 NOLU PARSELLER, 156 ADA 29 VE 30 NOLU PARSELLERE AİT İMAR UYGULAMASI ASKI İLANI 321 ADA 134 NOLU PARSELE AİT İMAR UYGULAMASI ASKI İLANI Sosyal Yardım Hakkında Bilgilendirme 2. GELENEKSEL HALI SAHA FUTBOL TURNUVASI KURALLARI VE KATILIM ŞARTLARI İLE BAŞVURU FORMU

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Haber: Personel Alımı İlanı: 2 Oto Elektrikçi ve Oto Tamircisi alınacaktır. - Haberler
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