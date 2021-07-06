Personel alım günü değişti
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Personel alım günü değişti

Personel alım günü değişti
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İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezi, Yenice OSB'de hizmet veren Weltew Mobilya firmasına yapılacak 65 personel alımının 8 Temmuz Günü yapılacağını duyurdu.

İnegöl Belediyesi'nin 2018 yılı Kasım ayında iş arayan vatandaşlar ve işverenleri buluşturabilmek adına kurduğu İstihdam Merkezi, üretim merkezi İnegöl'ün istihdamına katkı sağlamaya devam ediyor. Bu kapsamda bir yandan iş arayan vatandaşları havuzunda toplayıp bir yandan da eleman arayan firmalarla iletişimini sürdürerek doğru işe doğru kişiyi yönlendirme görevi üstlenen İstihdam Merkezi, farklı alanlarda uzman toplam 65 personel alımı yapılacağına yönelik yeni bir iş duyurusu yapmıştı. Daha önce 7 Temmuz Çarşamba günü yapılacağı belirtilen alımların tarihi değişti. Personel alımı 8 Temmuz Perşembe günü 14.00'da Sani Konukoğlu Konferans Salonunda yapılacak.

KOLTUK ÜRETİMİNDE ÇALIŞACAK 65 PERSONEL

İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezinden yapılan açıklamada Yenice OSB bölgesinde üretimini sürdüren Weltew Mobilya firmasında çalışmak üzere personel alımı yapılacağı duyurulmuş, alımların 7 Temmuz Çarşamba günü 13.00'da Sani Konukoğlu Konferans Salonunda yapılacağı ifade edilmişti. Alım tarihi güncellendi. Buna göre; firmada çalışmak üzere 12 sevkiyat görevlisi, 10 döşeme işçisi, 10 iskelet işçisi, 5 montaj işçisi, 5 ambalaj işçisi, 5 kenar bantlama, 3 kesim bölümü, 3 dikiş operatörü, 3 CNC operatörü, 3 yatak üretim işçisi ve 3 forklift operatörü olmak üzere toplam 65 personel alımının 08 Temmuz Perşembe Günü 14.00'da Sani Konukoğlu Konferans Salonunda yapılacağı açıklandı. Alımla ilgili detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar 153 hatları üzerinden ve 0 224 715 10 10 Nolu telefondan İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezine ulaşabil

Kaynak: Bültenler

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