Persona 5 mobil oyunu oyunseverlere duyuruldu! Persona 5 sistem gereksinimleri! Minimum ve önerilen sistem gereksinimleri neler?
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Persona 5 mobil oyunu oyunseverlere duyuruldu! Persona 5 sistem gereksinimleri! Minimum ve önerilen sistem gereksinimleri neler?

Haberler.com / Mustafa Şirin - Haberler | Gamegar
Persona 5 mobil oyunu oyunseverlere duyuruldu! Persona 5 sistem gereksinimleri! Minimum ve önerilen sistem gereksinimleri neler?

Perfect World Games, dünya çapında 10 milyondan fazla satan şöhret sahibi Japon konsol oyunu serisinin ilk mobil oyunu olan Code Name: X'i oyunseverlere duyurdu.

Oyunseverleri heyecanlandıran açıklama Perfect World Games'den geldi ve Code Name X oyunseverlere duyuruldu. Oyunseverler mobil cihazlarından oynayabilecek.

Düşünülen serinin ismi hemen açıklanmadı fakat sanatsal tasarımı, müziği ve görselinin dosya isminin P5 olarak karar verilmesi Persona olduğunu düşündürüyor. Bilindik bir şey olarak Persone 5. fragmanda belirlenen ikili kodda da Persona 5X yazmakta.

Code Name: X, orijinal oyunun grafiklerini üstlenecek ve yeni nesil donanımlarıyla orijinal olan iyileşmeleri düzeltecek ve gerçekçi bir Japon menşei sunacak.

PERSONA 5 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

MİNİMUM:

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: 8.1, 64bits

İşlemci: Intel Core i5-2300/ AMD FX-6350

Bellek: 6 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 660 (2GB)/ AMD Radeon HD 7870 (2GB)

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 25 GB kullanılabilir alan

ÖNERİLEN:

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: 10, 64bits

İşlemci: Intel Core i5-3470/ AMD FX-8350

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 680 (2 GB)/ AMD Radeon HD 7970 (3 GB)

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 25 GB kullanılabilir alan

Gündem Editörü - Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü
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