Persian Lessons Filmi
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2. Dünya Savaşı sırasında genç bir Belçikalı olan Gilles, diğer Yahudilerle birlikte SS askerleri tarafından tutuklanarak toplama kampına gönderilir. Yemin ederek SS askerlerini Yahudi değil İranlı olduğuna inandırır ve idamdan kurtulur. Ancak bu yalanı Gilles'in başını ileride büyük sıkıntıya sokacaktır. Çünkü toplama kampının mutfak sorumlusu olan Koch, savaş bittiğinden İran'da restoran açmayı düşünmektedir ve Gilles'ten kendisine Farsça öğretmesini istemektedir.
Yönetmen: Vadim Perelman
Senaryo: Ilja Zofin, Wolfgang Kohlhaase
Oyuncular: Maximilian Anthony, Serge Barbagallo, Peter Beck, Leonie Benesch, Alexander Beyer, Felix von Bredow, Marcus Calvin, Nico Ehrenteit, Lars Eidinger, Luisa-Céline Gaffron, Andreas Hofer, Ingo Hülsmann, Gareth McGregor, Jonas Nay, Nahuel Pérez Biscayart, Mehdi Rahim-Silvioli, Giuseppe Schillaci, David Schütter
Filmin Türü: Drama
Orijinal Adı: Persian Lessons
Yapımcı Firma: Filmartı Film
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: Almanya, Rusya, Belarus
Orijinal Dili: Almanca, Fransızca, farsça, İngilizce, İtalyanca
Filmin Süresi: 127 dk.
Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey
Vizyon Tarihi: 04.12.2020
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Kaynak: InterSinema.com