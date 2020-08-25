Persian Lessons Filmi Persian Lessons filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Persian Lessons filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

2. Dünya Savaşı sırasında genç bir Belçikalı olan Gilles, diğer Yahudilerle birlikte SS askerleri tarafından tutuklanarak toplama kampına gönderilir. Yemin ederek SS askerlerini Yahudi değil İranlı olduğuna inandırır ve idamdan kurtulur. Ancak bu yalanı Gilles'in başını ileride büyük sıkıntıya sokacaktır. Çünkü toplama kampının mutfak sorumlusu olan Koch, savaş bittiğinden İran'da restoran açmayı düşünmektedir ve Gilles'ten kendisine Farsça öğretmesini istemektedir.

Yönetmen: Vadim Perelman

Senaryo: Ilja Zofin, Wolfgang Kohlhaase

Oyuncular: Maximilian Anthony, Serge Barbagallo, Peter Beck, Leonie Benesch, Alexander Beyer, Felix von Bredow, Marcus Calvin, Nico Ehrenteit, Lars Eidinger, Luisa-Céline Gaffron, Andreas Hofer, Ingo Hülsmann, Gareth McGregor, Jonas Nay, Nahuel Pérez Biscayart, Mehdi Rahim-Silvioli, Giuseppe Schillaci, David Schütter

Filmin Türü: Drama

Orijinal Adı: Persian Lessons

Yapımcı Firma: Filmartı Film

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: Almanya, Rusya, Belarus

Orijinal Dili: Almanca, Fransızca, farsça, İngilizce, İtalyanca

Filmin Süresi: 127 dk.

Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey

Vizyon Tarihi: 04.12.2020

Persian Lessons Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.

Kaynak: InterSinema.com