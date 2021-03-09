Perseverance, Mars'tan İlk Selfıe'sini Gönderdi

Perseverance (Azim) keşif aracı Mars'ta ilk test sürüşünü 33 dakikada gerçekleştirdi... Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA tarafından Mars'ta yaşamın izlerini aramak üzere gönderilen Perseverance keşif aracı, Kızıl Gezegen'de ilk test sürüşünü 33 dakikada 6.

Perseverance (Azim) keşif aracı Mars'ta ilk test sürüşünü 33 dakikada gerçekleştirdi...

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA tarafından Mars'ta yaşamın izlerini aramak üzere gönderilen Perseverance keşif aracı, Kızıl Gezegen'de ilk test sürüşünü 33 dakikada 6.5 metre yol katederek başarıyla gerçekleştirdi.

NASA tarafından Mars'ta yaşamın izlerini aramak üzere gönderilen Perseverance'ın ilk test sürüşünde 33 dakika boyunca yaklaşık 6,5 metre yol katettiğini duyurdu.

Perseverance, 4 metrelik mesafeye yol aldı.

Daha sonra 150 derecelik bir dönüş sonrası 2,5 metre daha ileri hareket etti.

Aynı zamanda Perseverance adlı keşif aracı lastik izleri de bıraktı. İlk test sürüşü ise, NASA's Perseverance Mars Rover'ın resmi Twitter hesabından paylaşıldı. Twitter'dan rover'ın ilk selfie'si ve diğer fotoğraflar yayınlandı.

"YAPACAK ÇOK ŞEY VAR"

Yapılan paylaşımda, "Mars'ta ilk test sürüşümü yaptım. Tekerlek izlerimin başlangıcına bakıyorsunuz. Yapacak daha çok şey var" ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: Space Mag Türkiye