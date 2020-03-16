Perşembe'ye sanayi sitesi müjdesi Ordu Büyükşehir Belediyesi, Perşembe ilçesinde Küçük Sanayi Sitesi inşa edecek.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Perşembe ilçesinde Küçük Sanayi Sitesi inşa edecek.



Ordu Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından onaylanan karar doğrultusunda Perşembe ilçesinde sanayi sitesi kuruluyor. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Perşembe ilçesinde 110 esnafın rahatlıkla bir arada bulunacağı sanayi sitesi için ilk adımı attıklarını ve bu yatırımı Perşembe'ye kazandırmakta kararlı olduklarını söyledi.



Perşembe Küçük Sanayi Sitesi'nin ilçede büyük heyecan yaşattığını belirten Perşembe Belediye Başkanı Mustafa Sayım Tandoğan, Başkan Mehmet Hilmi Güler'e ve süreci başarılı bir şekilde sürdüren Perşembe Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi yönetimine teşekkür etti.



Başkan Tandoğan, "Büyükşehir Belediye Başkanımız ilçemize özel ilgi gösteriyor. Bunu ilçemize yapılan yatırımlarda da rahatlıkla fark ediyoruz. Sakin şehir olma özelliği ile birlikte Ordu'nun farklı bir ilçesiyiz. İlçemizde bina altlarında bulunan iş yerlerini yapılacak bu sanayi sitesine taşıyacağız. Kısa süre içinde sanayi sitesinin temelini atarak projeyi kısa süre içinde hayata geçireceğiz. Yaptığımız ve yapacağımız bütün çalışmalarda önceliğimiz Perşembe'dir" dedi.



Yapılacak olan Perşembe Küçük Sanayi Sitesi'nin istihdama da önemli katkı sunacağını ifade eden Başkan Tandoğan, "İlçemizde kurulacak olan Perşembe Küçük Sanayi Sitesi en az 100 kişiye istihdam sağlayacak. Bu da ilçemizde önemli bir iş sahası anlamına geliyor. İlçemizde buna benzer yatırım çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor" diye konuştu. - ORDU

Kaynak: İHA