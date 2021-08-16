Perşembe Pazarının Çatısı Yenileniyor

Menteşe Belediyesi tarafından yapılan düzenleme çalışmaları kapsamında zemini ve taşıyıcı kolonları yenilenen pazar yerinin 6 Bin metrekarelik çatısı da yenileniyor.

Hizmet ve kullanım ömrünü tamamlayan, bazı bölgeleri çürüyen ve paslanan pazar yeri çatısının yenileme çalışmaları devam ediyor.

Pazaryeri çatı yenileme çalışmaları hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, çalışmalar kapsamında şu ana kadar pazar yerinin zemininin, taşıyıcı kolanlarının ve tezgâhların kurulduğu bölümlerin yenilendiğini kaydetti. Başkan Gümüş, "Pazar yeri yenileme çalışmalarımız kapsamında pazar yerimizin yıpranan, eskiyen ve kullanım ömrünü tamamlayan çatısını da yeniliyoruz. Yenilenen çatı aşırı ısınmaya karşı mukavemet göstermesi için beyaz renkte olacak. Uzay çatı olarak bilinen sisteme sahip olacak çatıda ayrıca yağmur olukları da yer alacak. Böylece aşırı yağışlarda herhangi bir çökme ve su baskınının da önüne geçilecek. Çalışmalar tamamlandığında pazar yerimiz daha modern ve güvenli bir halde halkımıza ve üreticilerimizin hizmetinde olacak" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler