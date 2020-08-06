Perşembe Pazarında maske denetimi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Perşembe Pazarında maske denetimi

Korona virüs vaka sayılarında yaşanan artış nedeniyle Türkiye genelinde yapılan en yoğun kapsamlı denetim kapsamında Şehzadeler ilçesinde de vatandaş yoğunluğunun fazla olduğu Perşembe Pazarında denetim gerçekleştirildi.

Perşembe Pazarında maske denetimi
06.08.2020 14:56 | Son Güncelleme: 06.08.2020 15:00

Korona virüs vaka sayılarında yaşanan artış nedeniyle Türkiye genelinde yapılan en yoğun kapsamlı denetim kapsamında Şehzadeler ilçesinde de vatandaş yoğunluğunun fazla olduğu Perşembe Pazarında denetim gerçekleştirildi. Denetim sonrası bir açılama yapan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, "Daha büyük kısıtlamalar ile karşılaşmamak için yeni normal dönem kurallarına daha fazla dikkat etmemiz gerekiyor. Bu noktada hemşehrilerime bir kez daha çağrıda bulunmak istiyorum" dedi.

Korona virüs vaka sayılarında artış yaşanmasının ardından, Türkiye genelinde gerçekleştirilen kapsamlı denetimlerden biri de Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde vatandaş yoğunluğunun en fazla olduğu bölgelerden biri olan Perşembe Pazarında gerçekleştirildi.

Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, ilçe sağlık ve emniyet görevlilerinin de katılımıyla yapılan denetimde, Kaymakam Çaykara, Başkan Çelik ve beraberlerindeki görevliler Perşembe Pazarı'nda esnafları ziyaret ederek, yeni normal dönemin gerekliliği olan kuralları bir kez daha hatırlatarak, vatandaşlara kurallara uymaları çağrısında bulundular.

"Hemşehrilerime çağrıda bulunuyorum"

Yeni normal dönemde sosyal mesafeye, hijyene ve maske kullanımına azami özenin gösterilmesi gerektiğine dikkat çekilen denetimler sonrasında konuşan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, denetimlerde Covid-19 tedbirlerine vatandaşların daha fazla riayet etmeleri için uyarıda bulunduklarını ifade etti. Başkan Çelik şöyle konuştu: "Konu son derece önemli. Sadece meseleyi kural bu, cezası da bu şeklinde değerlendirmemek lazım. İnsanların sağlığı, canı, vaka sayılarında artış söz konusu. Dolayısıyla yeni normal döneme ayak uydurmak lazım. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmemiz lazım ki daha büyük kısıtlamalarla karşılaşmamak için. Bu noktada bütün hemşehrilerime daha dikkatli olmaları noktasında çağrıda bulunuyorum. Bu hepimiz için, geleceğimiz için sağlığımız için önemli. Çok zor değil, 1,5 metrelik sosyal mesafemizi koruyalım, maskemizi takalım ve hijyen kurallarına uyalım. Bugün denetimlerimizi yaptık ve hemşehrilerimize bunları bir kez daha hatırlattık. Bundan sonra da sahada olmaya devam edeceğiz."

"Denetimlerin yapılması son derece faydalı"

Ülke genelinde yapılan denetimlerin Şehzadeler'de de yapıldığına dikkat çeken Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara da, Şehzadeler halkının sosyal mesafeye, maskeye ve hijyen kurallarına uymak noktasında duyarlılıklarını korumaya gayret gösterdiklerini dile getirerek, "Halkımızda kurallara uymak noktasında zaman zaman konsantrasyon eksikliği olduğunu görüyoruz. Yeniden konsantrasyonu artırmak adına zaman zaman bu denetimlerin yapılması son derece faydalı. Bugün yaptığımız denetimlerde maske duyarlılığının yüksek olduğunu memnuniyetle gördük. Önceki zamanlardan daha iyi. Tehlike daha büyümüş durumda. Kendimizin ve sevdiklerimizin sağlığını korumak için katlandık, katlanacağız." şeklinde konuştu. - MANİSA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Son seçim anketinden çıkan sonuç, MHP Lideri Bahçeli'yi kızdıracak Politika
Son seçim anketinden çıkan sonuç, MHP Lideri Bahçeli'yi kızdıracak
Tokat'ın 2 bin yıllık termal suyu, bölgeye kurulan tesisle yeniden şifa dağıtmaya başladı Ekonomi
Tokat'ın 2 bin yıllık termal suyu, bölgeye kurulan tesisle yeniden şifa dağıtmaya başladı
Semt pazarlarının zam rekortmeni limon oldu Ekonomi
Semt pazarlarının zam rekortmeni limon oldu
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt: Meral Akşener'in kazandığı kongreyi ben iptal ettirdim Politika
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt: Meral Akşener'in kazandığı kongreyi ben iptal ettirdim
Son Dakika: Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş'la sözleşme imzaladı Spor
Son Dakika: Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş'la sözleşme imzaladı
Oktay Kaynarca, kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisiyle görüntülendi Magazin
Oktay Kaynarca, kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisiyle görüntülendi
Esnaf, erkek çocuğu istismar ettiği öne dürülen adamı yakalayıp polise teslim etti
Esnaf, erkek çocuğu istismar ettiği öne dürülen adamı yakalayıp polise teslim etti
Son Dakika: Altının gram fiyatı 481 lirayla tarihi rekorunu tazeledi
Son Dakika: Altının gram fiyatı 481 lirayla tarihi rekorunu tazeledi
İş görüşmesine giden kadına ahlaksız teklif: Tişörtünü çıkar, sana 500 lira vereceğim
İş görüşmesine giden kadına ahlaksız teklif: Tişörtünü çıkar, sana 500 lira vereceğim
Beşiktaş'la anlaşan Fabrice N'Sakala, bu akşam İstanbul'a geliyor
Beşiktaş'la anlaşan Fabrice N'Sakala, bu akşam İstanbul'a geliyor
Karnında 20 kiloluk kütle taşıyan genç kadın tıp dünyasını şaşırttı
Karnında 20 kiloluk kütle taşıyan genç kadın tıp dünyasını şaşırttı
Üniversitede bu bölümleri tercih eden öğrencilere 2.324 liraya kadar burs verilecek
Üniversitede bu bölümleri tercih eden öğrencilere 2.324 liraya kadar burs verilecek
İkinci el araç düzenlemesi Erdoğan'a sunuldu: Yetki belgesi olmadan satış yapana 5 bin TL ceza kesilecek
İkinci el araç düzenlemesi Erdoğan'a sunuldu: Yetki belgesi olmadan satış yapana 5 bin TL ceza kesilecek
Nesli tükenen Anadolu Parsı yeniden görüntülendi
Nesli tükenen Anadolu Parsı yeniden görüntülendi
Oyuncu İrem Sak, Çukur dizisinin kadrosuna dahil oldu
Oyuncu İrem Sak, Çukur dizisinin kadrosuna dahil oldu
Arda Turan, Galatasaray'dan 4 milyon TL garanti ücret alacak
Arda Turan, Galatasaray'dan 4 milyon TL garanti ücret alacak
Yeşim Salkım'a küfür ettiği için eleştirilen Murat Övüç, aylar önce kadınlarla göbek attığı anları yeni görüntüymüş gibi paylaştı
Yeşim Salkım'a küfür ettiği için eleştirilen Murat Övüç, aylar önce kadınlarla göbek attığı anları yeni görüntüymüş gibi paylaştı
Bakan Koca, koronavirüse yakalanan bir kişinin yaşadıklarını sosyal medyada paylaştı
Bakan Koca, koronavirüse yakalanan bir kişinin yaşadıklarını sosyal medyada paylaştı
Bizimkiler dizisinin Cemil'i Uğurtan Sayıner, yaşam mücadelesi veriyor! İyileşmek için yardım bekliyor
Bizimkiler dizisinin Cemil'i Uğurtan Sayıner, yaşam mücadelesi veriyor! İyileşmek için yardım bekliyor
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den ürküten sözler: Türkiye'de virüsü taşıyan ve bulaştıran 250 bin kişi var
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den ürküten sözler: Türkiye'de virüsü taşıyan ve bulaştıran 250 bin kişi var
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: 'Okullar açılmasın' demek maskesiz sokağa çıkmak kadar basit
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: 'Okullar açılmasın' demek maskesiz sokağa çıkmak kadar basit
Fenerbahçe, Caner Erkin'le anlaşma sağladı
Fenerbahçe, Caner Erkin'le anlaşma sağladı
Gökhan Çıra'dan 'Çocuğunuz trans birey olursa ne yaparsınız?' sorusuna cevap
Gökhan Çıra'dan "Çocuğunuz trans birey olursa ne yaparsınız?" sorusuna cevap
Son Dakika: Yükselişini sürdüren dolar, 7,28 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü
Son Dakika: Yükselişini sürdüren dolar, 7,28 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü
Beşiktaş'ta koronavirüs denetimi yapıldı, ekipler maske takmayan vatandaşlara ceza kesti
Beşiktaş'ta koronavirüs denetimi yapıldı, ekipler maske takmayan vatandaşlara ceza kesti
Lazio'nun 15 milyon euroluk teklifini reddeden F.Bahçe, Vedat Muriqi'i 18 milyon euro ve bonuslar karşılığında gönderecek
Lazio'nun 15 milyon euroluk teklifini reddeden F.Bahçe, Vedat Muriqi'i 18 milyon euro ve bonuslar karşılığında gönderecek
Mayolu pozlarından dolayı eleştirilen Ebru Şallı'ya kocasının eski eşinden skandal gönderme
Mayolu pozlarından dolayı eleştirilen Ebru Şallı'ya kocasının eski eşinden skandal gönderme
Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'unun bir foyası daha ortaya çıktı: Paraları aklamak için 2 milyon liralık şirket kurdurmuş
Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'unun bir foyası daha ortaya çıktı: Paraları aklamak için 2 milyon liralık şirket kurdurmuş
ABD, seçimlere müdahale edeni tespit edene 10 milyon dolar ödül verecek
ABD, seçimlere müdahale edeni tespit edene 10 milyon dolar ödül verecek
Borçlarından dolayı icralık olduğu söylenen Yonca Evcimik'in avukatından ilk açıklama
Borçlarından dolayı icralık olduğu söylenen Yonca Evcimik'in avukatından ilk açıklama
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Dündar Murat Kurum Deniz Demir Fatih Sultan Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Beren Saat Hande Erçel Demet Akalın Orhan Gencebay
Spor Okan Buruk Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Mustafa Cengiz Servet Yardımcı
Daha Fazla Beyrut Lübnan Twitter Patlama
Şu an buradasınız: Perşembe Pazarında maske denetimi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.8.2020 15:42:01. #1.14#
title